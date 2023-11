ONE Friday Fights 39 Results

On Friday, Nov. 3, ONE Championship will host ONE Friday Fights 39, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. This event features 10 Muay Thai bouts and two MMA fights.

The event airs live on YouTube starting at 8:30 a.m. ET. Check below for full results.

FULL RESULTS Muay Thai bout: Kongklai Annymuaythai vs. Soner Sen

Muay Thai bout: ET TDed99 vs. Mongkolkaew Sor Sommai

Muay Thai bout: Samingdam Chor Ajalaboon vs. Denkriangkrai Singha Mawynn

Muay Thai bout: Darkie Nokkhao KorMor11 vs. Jack Jackmuaythai Gym

Muay Thai bout: Nongchamp Luckybuntherng vs. Petake Kiatjamroon

Muay Thai bout: Amnuaydet Wor Wantawee vs. Petleela M U Den

Muay Thai bout: Fabio Reis vs. Vladimir Kuzmin

Muay Thai bout: Detrit LooksuanAutomuaythai vs. Abdollah Dayakaev

Muay Thai bout: Longern Paesaisi vs. Karim Dahou

Muay Thai bout: Mardsing Khaolakmuaythai vs. Patrik Szana

MMA bout: Lucas Gabriel vs. Kurbanali Isabekov

MMA bout: Moises Lois Ilogon vs. Cho Joon Gun, Muay Thai