KSW 62: Kołecki vs. Szostak Results

On Saturday, July 17, Konfrontacja Sztuk Walki returns to action in Warsaw, Poland for KSW 62: Kołecki vs. Szostak.

In the night’s main event, Olympic gold medalist Szymon Kołecki faces Akop Szostak,

The event airs live below via Fite TV pay-per-view beginning at 2 p.m. ET. Check back following the event for the full results.

FULL RESULTS Szymon Kołecki vs. Akop Szostak

Artur Sowiński vs. Sebastian Rajewski

Paweł Polityło vs. Bruno Santos

Andrzej Grzebyk vs. Marius Žaromskis

Michał Michalski vs. Adrian Bartosiński

Tomasz Sarara vs. Vladimir Toktasynov

David Martinik vs. Lemmy Krušič

Gilber Ordoñez Huila vs. Lom-Ali Eskijew

Marcin Krakowiak vs. Borys Borkowski