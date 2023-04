ONE Friday Fights 12 Results

On Friday, Apr. 7, ONE Championship will host ONE Friday Fights 12, live from the Lumpinee Stadium in Bangkok, Thailand. The event features ten Muay Thai fights and two MMA bouts.

The event airs live on YouTube starting at 8:30 a.m. ET. Check below for full results.

FULL RESULTS Muay Thai bout: Petsukumvit Boi Bangna vs. Kongthoranee Sor.Sommai

Muay Thai bout: Sunvo TDed99 vs. Petlampun Muadablampang

Muay Thai bout: Mohawk Ngorbangkapi vs. Dentungtong Singha Mawynn

Muay Thai bout: Khunsuk Sor Dechapan vs. KohTao Petchsomnuek

Muay Thai bout: Tubtimthong Sor Jor Lekmuangnon vs. Petchnumchai Sor Jor Tongprachin

Muay Thai bout: Chalawan YokkaoSaenchai vs. Zeta Chor Chokamnuay

Muay Thai bout: Tapaokaew Singha Mawynn vs. Rafi Bohic

Muay Thai bout: Yodphupha Wimanair vs. Samuel Toscano

Muay Thai bout: Samingdam Luksuan vs. Javad Bigdeli

Muay Thai bout: Nongam Fairtex vs. Nga Sze Chu

MMA bout: Keanu Subba vs. Nurzaman Eshbaev

MMA bout: Do Gyeom Lee vs. Guilherme Antunes