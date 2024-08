Combat Press Muay Thai Rankings: August 2024

As Muay Thai continues to grow on a global scale, more and more fighters are constantly jockeying for position in the eyes (and rankings) of the media. Every month, Combat Press will compile Muay Thai rankings for each weight class from mini flyweight all the way up to heavyweight, including pound-for-pound rankings for both men and women.

Note: the numbers in parentheses represent the fighter’s ranking from the previous month.

Heavyweight (265 pounds; +91 kilograms)

Roman Kryklia (1) Beybulat Isaev (2) Alex Roberts (3) Lyndon Knowles (4) Warren Thompson (5) Dmitry Vasanev (6) Steve Walker (7) Simon Mendes (8) Patrick Lisiecki (9) Enrico Pellegrino (10)

Cruiserweight (200 pounds; -91 kilograms)

Gerardo Atti (1) Jayden Eynaud (2) Scott Stewart (3) Jakub Benko (4) Chip Moraza-Pollard (5) Mohammad Kia (6) Charles Sikwa (7) Ciaran Shanahan (8) Kongtualai JMBoxing (9) Matt Baker (10)

Light Heavyweight (175 pounds; -80 kilograms)

Dan Bonner (1) Charlie Bubb (2) Tengnueng Sitjesairoong (3) James Ogden (4) Mouhcine Chafi (5) Cameron Church (6) Jake Lund (7) Lion Vor.Pailin (8) Frederik Winter (9) Reda Oudgou (10)

Super Middleweight (168 pounds; -77 kilograms)

Regian Eersel (1) Andronikos Evripidou (2) Sinsamut Klinmee (3) Dmitry Menshikov (4) Ricardo Bravo (5) Petchgantat MUDen (6) Nauzet Trujillo (7) Rungrawee Sitsongpeenong (8) George Jarvis (9) Toby Smith (10)

Middleweight (160 pounds; -73 kilograms)

Joe Ryan (1) Josh Hill (2) Denpanom Pran26 (3) David Pennimpede (4) James Honey (5) Salimkhan Ibragimov (6) Youssef Assouik (7) Jonathan Mayezo (8) Emerson Bento (9) Joe Craven (10)

Super Welterweight (154 pounds; -70 kilograms)

Alex MacGregor (1) Tawanchai PK.Saenchai (2) KongThailand KiatNavy (3) Thanunchai Sitsongpeenong (4) Dani Rodriguez (5) Luis Cajaiba (6) Shadow SingMawynn (7) Mohammed Siasarani (8) Petchmorakot Petchyindee (9) Rittewada Petchyindee (10)

Welterweight (147 pounds; -67 kilograms)

Nico Carillo (1) Jonathan Haggerty (2) Rittewada Petchyindee (3) Tapaokaew SinghaMawynn (4) Hercules Wor Jakrawut (5) Kiamran Nabati (6) Yodwicha Chor.Hapayak (7) Chujaroen Dabransarakham (8) NAbil Anane (9) Max McVicker (10)

Super Lightweight (140 pounds; -64 kilograms)

Chadd Collins (1) Dam Parunchai (2) Capitan Petchyindee (3) Petchthongchai TBMgym (4) Flukenoi Muayded789 (5) Nuenglanlek Jitmuangnon (6) Rangkhao Wor.Sangprapai (7) Khunhanlek Kiatcharoenchai (8) Rungkit Wor.Sanprapai (9) Yodlekpet Or.Atchariya (10)

Lightweight (135 pounds; -62 kilograms)

Superlek Kiatmoo9 (1) Rodtang Jitmuangnon (2) Luca Falco (3) Alfie Ponting (4) Samingdet Nor.AnuwatGym (5) Nakrob Fairtex (6) Lamnammoonlek Tded99 (7) Michael Savvas (8) Kongthoranee Sor Sommai (9) Jorn Parunchai (10)

Super Featherweight (130 pounds; -59 kilograms)

Chalam Parunchai (1) Minh Phat Truong (2) Decho Bor.Borirak (3) Kompatak Or.Atchariya (4) Sanpetch Sor.Salacheep (5) Shimon Yoshinari (6) Focus Adsanpatong (7) Stephen Irvine (8) Petch Parunchai (9) Yodthong SorJor.TongPrachin (10)

Featherweight (126 pounds; -58 kilograms)

Antonio Orden (1) Prajanchai PK.Saenchai (2) Yothin F.A Group (3) PetchThailand Or.Kitkasem (4) Mungkornlek PernNakhon (5) Kompetch Or.Atchariya (6) View Petchkoson (7) Ronachai Tor.Ramintra (8) Akram Hamidi (9) Chailar Por.Lakboon (10)

Super Bantamweight (122 pounds; -56 kilograms)

Petchsila Wor.Auracha (1) Corey Nicholson (2) KohTao Petchsomnuek (3) Wuttikorn Suannamtankiri (4) Petchsamarn Sor.Samangarment (5) Phumjaithai Pakornpornsurin (6) Attachai KelaSport (7) PetchSiam Jor.Pattreya (8) Petchsangwan Sor.Samangarment (9) Petchpailin SorJor.Tongprajin (10)

Bantamweight (118 pounds; -54 kilograms)

Ryuki Matsuda (1) Khunsueklek Boomdeksien (2) Wanchainoi Sitsarawatseur (3) Yokkiri T.N.Muaythai (4) Petchdet Wor.Sangprapai (5) Dokmaipa SorJor Tongprajin (6) Kumandoi Petchyindee (7) KoKo Mor.Rattanabundit (8) Paeyim Sor.Boonmerit (9) Chusab Sor Salacheap (10)

Super Flyweight (115 pounds; -53 kilograms)

Nadaka Yoshinari (1) Songchainoi Kiatsongrit (2) Songpayak Boomdeksian (3) Yonis Anane (4) Jaguar Petchyindee (5) Petchbunggarm KoratSportsSchool (6) Pangtor Por.Lakboon (7) Rak Erawan (8) YodKla Por.WisetGym (9) PhetAnuwat Nor.AnuwatGym (10)

Flyweight (112 pounds; -51 kilograms)

KaenUbon Por.Lakboon (1) WaeoWao Wor.Wangprom (2) Petchrit Nokkhao KorMor.11 (3) Tubtimtong SorJor Lekmuangnon (4) ForWin Sitcharoensap (5) Nuatoranee Jitmuangnon (6) Petchbanrai SingMawynn (7) Chalamthong Sitchalamkao (8) Detchphichai Navyanduman (9) Ryuya Okuwaki (10)

Light Flyweight (108 pounds; -49 kilograms)

Laempo SitKhunwasan (1) Ikyusang Sor Salacheap (2) Singsurat Aor Audon (3) Petchto Petchsimuen (4) Domthong Lukjaoporongtom (5) Payak SakSatun (6) Boonchana Sor.Boonmerit (7) Kampantong Chor.Hapayak (8) Mungkornpetch SaimoonSnookerClubMuayThai (9) Sangfah Nor.Anuwatgym (10)

Mini Flyweight (105 pounds; -48 kilograms)

Petchtaweechai FighterMuayThai (1) Chalamchon SamartPayakarun (2) Duan99 SorJor.Tongprachin (3) Petchdueat Or.AuDon (4) Petchmaungkan Chor Haypayak (5) Dokmaifai Rodsuaijajetsaiphro (6) Notmai Wor Auracha (7) Thanungern Kiatchatchanan (8) Yodkumarn Rodsuayjadesaipriew (9) Sueaphoom Chor Chokcharoenkanchang (10)

Men’s Pound-For-Pound

Superlek Kiatmoo9 (1) Nadaka Yoshinari (2) Ryuki Matsuda (3) Nico Carillo (4) Rodtang Jimuangnon (5) Khunsueklek Boomdeksian (6) Lamnamoonlek Tded99 (7) Chadd Collins (8) Prajanchai PK.Saenchai (9) Chalam Parunchai (10)

Women’s Pound-For-Pound

Phetjeeja OrMeekhun (1) Somratsamee ManopGym (2) Smilla Sundell (3) Vero TigerMuayThai (4) Iman Barlow (5) Allycia Hellen Rodrigues (6) Sevgi Dogan (7) Jackie Buntan (8) Niamh Kinehan (9) Kim Townsend (10)

Editor’s Note: Fighters are eligible to be ranked if they have competed in the last 18 months. Any fighter that chooses to switch weight classes will be ranked in their previous weight class until they have competed twice in their new division.

Advertisement