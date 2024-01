ONE Friday Fights 48 Results

On Friday, Jan. 19, ONE Championship will host ONE Friday Fights 48, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event features Muay Thai bouts.

The event airs live on YouTube starting at 7:30 a.m. ET. Check below for full results.

FULL RESULTS Kongthoranee Sor Sommai vs. Sharif Mazoriev

Petsansab Sor Jaruwan vs. Aekkalak Sor Samarngarment

Sibsan Nokkhao KorMor11 vs. Mardsing Khaolakmuaythai

Sornsueknoi FA Group vs. Ngaopayak Adsanpatong

Yodsingdam Keatkhamtorn vs. Songpandin Chor Kaewwiset

Petganya Sor Puangthong vs. Kwanjai KwanjaiMuaythaigym

Gingsanglek Tor Laksong vs. Joachim Ouraghi

Mehrdad Khanzadeh vs. Pitchitchai PK Saenchai

Teeyai PK Saenchai vs. Majid Karimi

Sulaiman Looksuan vs. Kabilan Jelevan

Changy Kara-Ool vs. Arsenio Balisacan