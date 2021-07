Oktagon 26: Naruszczka vs. Pirát Results

On Saturday, July 24, Oktagon MMA will host Oktagon 26 from the ostrov Štvanice in Praha, Czech Republic.

In the night’s main event, Marcin Naruszczka battles Samuel “Pirát” Krištofič for the promotion’s interim middleweight title.

Also on the card, UFC veteran Lucie Pudilová takes on Talita Bernardo.

Oktagon 26 can be watched via pay-per-view stream on oktagon.tv. The action begins at 1 p.m. ET. Check back following the event for the full results.

FULL RESULTS Marcin Naruszczka vs. Samuel “Pirát” Krištofič – for interim middleweight title

Talita Bernardo vs. Lucie Pudilová

Matúš Juráček vs. Tato Primera

Lucia Szabová vs. Cornelia Holm

Miloš Petrášek vs. Vlado Neferanović

Janne Elonen-Kulmala vs. Farid Basharat

Tereza Bledá vs. Edna Oliveira

Felix Klinkhammer vs. Anatoly Tarasenko

Magdaléna Šormová vs. Chiara Penco

Ondřej Raška vs. Daniel Brunclík

Peter Gabal vs. Dawid Kareta

Daniel Škvor vs. Ilya Lupinov