Combat Press Muay Thai Rankings: January 2024

As Muay Thai continues to grow on a global scale, more and more fighters are constantly jockeying for position in the eyes (and rankings) of the media. Every month, Combat Press will compile Muay Thai rankings for each weight class from mini flyweight all the way up to heavyweight.

Note: the numbers in parentheses represent the fighter’s ranking from the previous month.

Heavyweight (265 pounds; +91 kilograms)

Roman Kryklia(-) Alex Roberts (1) Lyndon Knowles (2) Warren Thompson (5) Steve Walker (3) Patrick Lisiecki (8) Dmitry Vasanev (-) Enrico Pellegrino (-) Oly Yves Roland (4) Kongtualai JMBoxing (7)

Cruiserweight (200 pounds; -91 kilograms)

Gerardo Atti (1) Scott Stewart (2) Jayden Eynaud (5) Jakub Benko (3) Steve Walker (7) Chip Moraza-Pollard (-) Paul Banasiak (4) Matt Baker (6) Charles Sikwa Mark MacKinnon (8)

Light Heavyweight (175 pounds; -80 kilograms)

Dan Bonner (1) Charlie Bubb (4) Tengnueng Sitjesairoong (2) Jake Lund (6) Mouhcine Chafi (3) Bilal Bakhouche-Chareuf (8) James Ogden (-) Lion FamilyMuayThai (-) Frederik Winter (7) Kompetchlek Fairtex (9)

Super Middleweight (168 pounds; -77 kilograms)

Regian Eersel (1) Andronikos Evripidou (2) George Mann (3) Sinsamut Klinmee (6) Dmitry Menshikov (5) Mustafa Al Tekreeti (-) Chanajon PK Saenchai (4) Ricardo Bravo (10) George Jarvis (-) Rungrawee Sitsongpeenong (7)

Middleweight (160 pounds; -73 kilograms)

Joe Ryan (1) Youssef Boughanem (2) Salimkhan Ibragimov (3) Denpanom Pran26 (5) Youssef Assouik (7) Emerson Bento (4) Joe Craven (-) James Honey (9) David Pennimpede (6) Jayy Tonkin (10)

Super Welterweight (154 pounds; -70 kilograms)

Alex MacGregor (1) Thanunchai Sitsongpeenong (2) Tawanchai PK.Saenchai (3) Dani Rodriguez (5) Shadow SingMawynn (7) Yodwicha Chor.Hapayak (4) KongThailand KiatNavy (10) Petchmorakot Petchyindee (6) Luis Cajaiba (-) Josh Hill (9)

Welterweight (147 pounds; -67 kilograms)

Nico Carillo (1) Jonathan Haggerty (2) Sajad Sattarii (3) Nong-O Hama (5) Rittewada Petchyindee (7) Vladimir Kuzmin (-) Soner Sen (-) Antar Kacem (-) Hercules Wor Jakrawut (10) Fariyar Aminipour (6)

Super Lightweight (140 pounds; -64 kilograms)

Chadd Collins (2) Capitan Petchyindee (5) Petchthongchai TBMgym (7) Chujaroen Dabransarakarm (3) Saeksan Or.Kwanmuang (4) Nuenglanlek Jitmuangnon (6) MuangThai PK Saenchai (8) Rangkhao Wor.Sangprapai (-) Suakim PK Saenchai (-) Khunhanlek Kiatcharoenchai (-)

Lightweight (135 pounds; -62 kilograms)

Superlek Kiatmoo9 (1) Rodtang Jitmuangnon (2) Lamnammoonlek Tded99 (3) Chalam Parunchai (4) Nakrob Fairtex (-) Michael Savvas Jorn Parunchai (-) Kongtoranee Sor Sommai (6) Kanongsuek Gor.Kampanat (-) Nabil Anane (9)

Super Featherweight (130 pounds; -59 kilograms)

Kompatak Or.Atchariya (1) Minh Phat Truong (-) Somraknoi Muayded789 (-) Focus Adsanpatong (7) Thanupetch Wor.Sangprapai Watcharapon Singha Mawynn (10) Samingdam Ajalaboon (6) Decho Bor.Borirak (-) Shimon Yoshinari (-) Jacob Smith (-)

Featherweight (126 pounds; -58 kilograms)

Antonio Orden (1) View Petchkoson (2) Prajanchai PK.Saenchai (9) Yothin F.A Group (-) Chailar Por.Lakboon (3) Comeback TK.Yuttana (-) Ronachai Tor.Ramintra (6) Kompetch Or.Atchariya (-) Singdometong NokJeansLadKrabang (-) Darren Rolland (-)

Super Bantamweight (122 pounds; -56 kilograms)

Petchsila Wor.Auracha (1) Francesco Sotgiu (-) Diesellek BuildJC (3) Petchjakajan Chor Haypayak (-) Petchsamarn Sor.Samangarment (-) Paeyim Sor.Boonmerit (-) Parnthep V.K Khaoyai (7) Phumjaithai Pakornpornsurin (-) Mungkornlek PernNakhon (-) Chaitone Wor.Auracha (-)

Bantamweight (118 pounds; -54 kilograms)

Corey Nicholson (1) Khunsueklek Boomdeksien (-) Wuttikorn Suannamtankiri (-) PetchSiam Jor.Pattreya (4) Rittidet Chor.Wimonsin (-) Maisangkam Sor.YingcharoenFarm (-) Yodkatanyu Jitmaungnon (-) Petchdetch Wor Sungprapai (-) Tomorrow EliteGroupAcademymuaythai (-) Han Petchkiatpetch (-)

Super Flyweight (115 pounds; -53 kilograms)

Kumandoi Petchyindee (1) Nadaka Yoshinari (-) Songchainoi Kiatsongrit (-) Pangtor Por.Lakboon (-) Rak Erawan (3) Petchdet Wor.Sangprapai (4) PhetAnuwat Nor.AnuwatGym (6) Issei Ishii (2) Dinnuathong Muadpong191 (-) Petchkongfah Wor.TechnoLPS (-)

Flyweight (112 pounds; -51 kilograms)

KaenUbon Por.Lakboon (-) Rungwittiya Lukjaomaesaithong (4) Jaguar JakkranyanMuayThai (-) WaeoWao Wor.Wangprom (2) Tubtimtong SorJor Lekmuangnon (5) Petchbanrai SingMawynn (3) Payakdantai FiatPathum (6) Petchpanom Sor.Salacheep (-) Nongchamp Luckybanterng (-) Singpetch Detchsinghtai (10)

Light Flyweight (108 pounds; -49 kilograms)

Laempo SitKhunwasan (4) Singdam 69Surat (-) Jigsaw NayokSoyWiangYongLamphun (3) Kampantong Chor.Hapayak (2) Petchnueng PetchMuayThai (7) Mungkornpetch Por.Muanchai (1) Petchduanbae Chor.Hapayak (10) Domthong Lukjaoporongtom (-) Payak SakSatun (-) Saipetch KongthoraneeMT (8)

Mini Flyweight (105 pounds; -48 kilograms)

Duan99 SorJor.Tongprachin (1) Chalarmchon SamartPayakarun (4) Dokmaifai Rodsuaijajetsaiphro (5) Yodkumarn Rodsuayjadesaipriew (-) Petchmaungkan Chor Haypayak (-) Boonchai Sor Boonmerit (-) SingSurat Or.UdUdon (-) Yonis VenumMuayThai (3) LaoStar SitJomyut (8) Sing-Isan Or.Udon (-)

Editor’s Note: Fighters are eligible to be ranked if they have competed in the last 18 months. Any fighter that chooses to switch weight classes will be ranked in their previous weight class until they have competed twice in their new division.

Advertisement