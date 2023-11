ONE Friday Fights 41 Results

On Friday, Nov. 17, ONE Championship will host ONE Friday Fights 41<, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event features bouts in Muay Thai, MMA and kickboxing. The event airs live on YouTube starting at 7:30 a.m. ET. Check below for full results.

FULL RESULTS Muay Thai bout: Dedduanglek TDed99 vs. Nakrob Fairtex

Muay Thai bout: Songchainoi Kiatsongrit vs. Rak Erawan

Muay Thai bout: Suriyanlek Por Yenying vs. Tomyamkoong Bhumjaithai

Muay Thai bout: Buakhiao Por Paoin vs. Paruehatnoi TBM Gym

Muay Thai bout: Parnpet Sor Jor Lekmuangnon vs. Meysam Adelniya

Muay Thai bout: Yodnumchai Fairtex vs. Champangarm Por Pramuk

Muay Thai bout: Yodlekpet Or Atchariya vs. Tagir Khalilov

Kickboxing bout: View Petkosol vs. Aslanbek Zikreev

Muay Thai bout: Sulaiman Looksuan vs. Kijani Aytch

MMA bout: Ruslan Satiev vs. Farid Alibabazade

MMA bout: Gadzhimurad Amirzhanov vs. Morteza Noroozi

MMA bout: Leandro Gomes vs. Milad Hosseini