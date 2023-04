ONE Friday Fights 13 Results

On Friday, Apr. 21, ONE Championship will host ONE Friday Fights 13, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event features 10 Muay Thai fights and two MMA bouts.

The event airs live on YouTube starting at 8:30 a.m. ET. Check below for full results.

FULL RESULTS Muay Thai bout: Batman Or Atchariya vs. Paidang Kiatsongrit

Muay Thai bout: Surachai Sor Sommai vs. Noelisson Silva

Muay Thai bout: Thongpoon PK.Saenchai vs. Petmongkol Soonkelahuaitom

Muay Thai bout: Thuanthong Sor Sommai vs. Petsaenkom Yaicheyseafood

Muay Thai bout: Dokmaipa Fairtex vs. Natalia Diachkova

Muay Thai bout: Aliff Sor Dechapan vs. Rittidet Kiatsongrit

Muay Thai bout: Rambolek_Chor_Ajalaboon vs. Zhang_Chenglong

Muay Thai bout: Furkan_Karabag vs. Nico Carrillo

Muay Thai bout: Hercules_Wor_Chakrawut vs. Aslanbek_Zikreev

Muay Thai bout: Dedduanglek Tded99 vs. Shakhriyor Jurayev

MMA bout: Adonis_Sevilleno vs. Enkh Orgil

MMA bout: Carlos Alvarez vs. Reza Abasi