LFA 119: Silveira vs. Revel Results

On Friday, Dec. 3, the Legacy Fighting Alliance will host LFA 119: Silveira vs. Revel, live from the Arizona Federal Theatre in Phoenix. The event features two vacant title challenges.

The event airs live on the UFC Fight Pass starting at 10 p.m. ET. Check below for full results.

FULL RESULTS

Richard Palencia vs. Allan Begosso – for the vacant bantamweight title

Clayton Carpenter vs. Rodney Kealohi

Dorian Ramos vs. Isaac Thomson

Chris Renteria vs. Austin Wourms

Ray Waters vs. Ovidio Bojorquez

Moses Diaz vs. Johnson Nasona

Eric Fimbres vs. Osama Awadalla

Cedric Katambwa vs. Ray Orsborn

E. Torres Marquez vs. Quinn Williams (a)

Alex Martinez vs. Alex Magaña (a)

