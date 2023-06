Combat Press Muay Thai Rankings: June 2023

As Muay Thai continues to grow on a global scale, more and more fighters are constantly jockeying for position in the eyes (and rankings) of the media. Every month, Combat Press will compile Muay Thai rankings for each weight class from mini flyweight all the way up to heavyweight.

Note: the numbers in parentheses represent the fighter’s ranking from the previous month.

Heavyweight (265 pounds; +91 kilograms)

Lyndon Knowles (1) Steve Walker (2) Oly Yves Roland (3) Warren Thompson (4) Alex Roberts (-) Nick Atkins (5) Steve Banks (6) Kongtualai JMBoxing (7) Patrick Lisiecki (8) Sofian Laidouni (9)

Cruiserweight (200 pounds; -91 kilograms)

Gerardo Atti (1) Jakub Benko (2) Scott Stewart (3) Jayden Eynaud (4) Paul Banasiak (5) Steve Walker (6) Mark MacKinnon (7) Mateusz Duczmal (8) Juan Cervantes (9) Islam Murtazaev (10)

Light Heavyweight (175 pounds; -80 kilograms)

Jake Lund (1) Tengnueng Sitjesairoong (2) Regian Eersel (3) Charlie Bubb (5) Frederik Winter (4) Bilal Bakhouche-Chareuf (6) Dan Bonner (7) Thomas Carpenter (8) Sinsamut Klinmee (9) Mouhcine Chafi (10)

Super Middleweight (168 pounds; -77 kilograms)

Andronikos Evripidou (1) George Mann (2) Rungrawee Sitsongpeenong (3) George Jarvis (4) Jake Purdy (5) Kitti Sor.Tor.ManNakornRayong (6) Liam Nolan (7) Hamza Ngoto (8) Nicolas Mendes (9) Toby Smith (10)

Middleweight (160 pounds; -73 kilograms)

Youssef Boughanem (1) Salimkhan Ibragimov (2) David Pennimpede (3) Youssef Assouik (4) Denpanom Pran26 (-) Saiyok Pumpanmuang (5) Joe Ryan (10) Beckham BigWinChampionGym (6) Petchmai Mooprarachadamnern (7) Elysee Kocheise (8)

Super Welterweight (154 pounds; -70 kilograms)

Nico Carillo (1) Thanunchai Sitsongpeenong (2) Yodwicha Chor.Hapayak (6) Tawanchai PK.Saenchai (3) Petchmorakot Petchyindee (5) Dani Rodriguez (4) Erdem Dincer (7) Josh Hill (8) Shadow SingMawynn (-) KongThailand KiatNavy (9)

Welterweight (147 pounds; -67 kilograms)

Nico Carillo (1) Jonathan Haggerty (2) Sajad Sattarii (3) Fabio Reis (5) Felipe Lobo (4) Yodphupha Wimanair (6) Nong-O Hama (7) Rafi Bohic (8) Fariyar Aminipour (9) Saemapetch Fairtex (10)

Super Lightweight (140 pounds; -64 kilograms)

Thaksinlek SorJor.TongPrachin (1) Chadd Collins (2) Yodlekphet Or.Atchariya (3) Saeksan Or.Kwanmuang (4) Superball Tded99 (5) Capitan Petchyindee (6) Petchchaimet SorJor Tongprajin (7) Rangkhao Wor.Sangprapai (8) Rambolek Tor.Yotha (9) Otop AnnyMuayThai (10)

Lightweight (135 pounds; -62 kilograms)

Rodtang Jitmuangnon (1) Superlek Kiatmoo9 (2) Nabil Anane (3) Lamnammoonlek Tded99 (4) Chalam Parunchai (5) Jalil Barnes (6) Kongsuek Fairtex (8) Paidang Kiatsongrit (7) Kongtoranee Sor Sommai (9) Petchdam Petchyindee (10)

Super Featherweight (130 pounds; -59 kilograms)

Kompatak Or.Atchariya (1) Petsukumvit Boi Bangna (2) Samingdet Nor.AnuwatGym (3) Focus Adsanpatong (4) Kaewkangwan V.K.KhaoYai (5) Rittidet Sor.Sommai (6) Yodthongthai Sor.Sommai (7) ET Tded99 (8) Pompetch PK.Saenchai (9) Chai SorSor.Toipadriew (10)

Featherweight (126 pounds; -58 kilograms)

Antonio Orden (2) View Petchkoson (4) Eisaku Ogasawara (1) Ronachai Tor.Ramintra (3) Chailar Por.Lakboon (-) Decho Por Borirak (-) Kongchai Chanaidonmuang (7) Joseph Lasiri (5) Noelisson Silva (9) Prajanchai PK.Saenchai (6)

Super Bantamweight (122 pounds; -56 kilograms)

Petchsila Wor.Auracha (1) Ryan Sheehan (4) Diesellek BuildJC (2) Chalamdam NayokAthasala (-) Koalarn SorJor Danrayong (-) SaoEk Or.Atchariya (3) Parnthep V.K Khaoyai (8) Petchnamngam Kiatpantamid Boonchana NayokAThasala (5) Petchsamarn Sor.Samangarment (6)

Bantamweight (118 pounds; -54 kilograms)

Chalamdam NayokAthasala (1) Saotho Or.Atchariya (2) Corey Nicholson (3) Petchsiam Patcharathida (-) Oleylek Sor.Kanjai (4) Seeoui SingMawynn (5) Pangtor Por Lakboon (6) Yodsila Chor.Hapayak (7) JJ Or Pimonsri (-) Den Sit.Nayaktaweebtapong (8)

Super Flyweight (115 pounds; -53 kilograms)

Kumandoi Petchyindee (1) Issei Ishii (6) Khunsueklek UFAboomdeksien (2) Nadaka EiwasportsGym (3) Yodkatanyu Jitmuangnon (9) NumSurin Chor.Ketweena (4) Rak Erawan (5) Chokdee Macjandee (10) Jomhod Sermponwiwat (7) PraewPrao Petchyindee (8)

Flyweight (112 pounds; -51 kilograms)

WaeoWao Wor.Wangprom (1) Nuapayak Wor Sungprapai (-) Paeyim Sor.Boonmerit (2) Petchbanrai SingMawynn (3) Payakdanua Detchpetchsritong (4) Khunsuk Sor Dechapan (5) Singpetch Detchsinghtai (6) Tubtimtong SorJor Lekmuangnon (7) Kraduklek Kor.Klomkiew (8) PetchMawynn SingMawynn (9)

Light Flyweight (108 pounds; -49 kilograms)

Mungkornpetch Por.Muanchai (1) Jigsaw NayokSoyWiangYongLamphun (2) Laempo SitKhunwasan (3) Mungkorntong JD MuayThai (-) NumPhu Klaisiriphop (4) PloyApichat Sor. Jor.TongPrachin (5) Petchpasak Sor Salacheap (6) Saipetch SamartPayakarun (7) Petchduanbae Chor.Hapayak (8) Petchrit NokkaoKorMor11 (-)

Mini Flyweight (105 pounds; -48 kilograms)

Duan99 SorJor.Tongprachin (1) Petchtuanpae Chor Haypayak (2) Chalarmdam SamartPayakarun (3) Jaguar JakrayanMuayThai (4) Rambojiw Nor.SaNguanphong (5) Ikkewsang Sor Salacheap (6) Petchpanat Nor.Anuwat (7) Denpadang Daengrotdee (8) Rakphuluang Detchpetchsritong (9) LaoStar SitJomyut (10)

Editor’s Note: Fighters are eligible to be ranked if they have competed in the last 18 months. Any fighter that chooses to switch weight classes will be ranked in their previous weight class until they have competed twice in their new division.

