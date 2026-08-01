UFC Fight Night: Medić vs. Rodriguez Results

On Saturday, Aug. 1, the UFC will host UFC Fight Night: Medić vs. Rodriguez, live from the Belgrade Arena in Belgrade, Serbia. The event features a battle between welterweights Uroš Medić and Daniel Rodriguez.
The event airs live on Paramount+ starting at 10 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Uroš Medić vs. Daniel Rodriguez
Jan Błachowicz vs. Navajo Stirling
Aleksandar Rakić vs. Marcin Tybura
Duško Todorović vs. Robert Valentin
Vlasto Čepo vs. Gilbert Urbina
Miloš Janičić vs. Noah Gugnon
Ľudovít Klein vs. Tofiq Musayev
Oban Elliott vs. Michael Oliveira
Borislav Nikolić vs. Mark Vologdin
Dennis Buzukja vs. Bogdan Grad
Mateusz Rębecki vs. Kyle Prepolec
Nina Nikolija Milošević vs. Hailey Cowan
Jovan Leka vs. Alexander Poppeck
Stephanie Luciano def. Marina Spasić by submission (rear-naked choke). Round 1, 3:30
Jan Błachowicz vs. Navajo Stirling
Aleksandar Rakić vs. Marcin Tybura
Duško Todorović vs. Robert Valentin
Vlasto Čepo vs. Gilbert Urbina
Miloš Janičić vs. Noah Gugnon
Ľudovít Klein vs. Tofiq Musayev
Oban Elliott vs. Michael Oliveira
Borislav Nikolić vs. Mark Vologdin
Dennis Buzukja vs. Bogdan Grad
Mateusz Rębecki vs. Kyle Prepolec
Nina Nikolija Milošević vs. Hailey Cowan
Jovan Leka vs. Alexander Poppeck
Stephanie Luciano def. Marina Spasić by submission (rear-naked choke). Round 1, 3:30