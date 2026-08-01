ONE Friday Fights 164 & The Inner Circle 24 Results: Alyshov Wins Belt; Hamidi Gets Decision

On Friday, Jul. 31, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 164 & The Inner Circle 24, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured a battle for the bantamweight MMA title.

The event aired live on YouTube starting at 7:30 a.m. ET. Check below for full results.

FULL RESULTS ONE Friday Fights 164

Muay Thai bout: Akram Hamidi def. Watcharaphon Laochokcharoen by unanimous decision

Muay Thai bout: Arsoonnoi Sitjasing def. Nongkhailek Dr.Knotmuaythai by unanimous decision

Muay Thai bout: Lamsing T1 Fight Academy def. Amir Abdulmuslimov by unanimous decision

Muay Thai bout: Adham Ruziev def. Ganchai Jitmuangnon by unanimous decision

Muay Thai bout: Thongchai Jeabramintra def. Kongmeechai Sor Bangrajan by KO (punches). Round 2, 2:10

Muay Thai bout: Islay Erika Bomogao def. Klinphaka Por Thaisong by KO (punch). Round 3, 0:13

Kickboxing bout: Rahim Tcherchaiko def. Diogo Miguel Silva by unanimous decision

Muay Thai bout: Olivia Bahsous def. Nonglek Krudamgym by TKO (head kick and punches). Round 2, 0:48

MMA bout: Kevin Perdomo def. Philemon Bitrus Jeb by split decision

Muay Thai bout: Shinichi Watanabe def. Nongbia Laolanexang by TKO (three knockdowns). Round 1, 2:03 Advertisement

Muay Thai bout: Akram Hamidi def. Watcharaphon Laochokcharoen by unanimous decisionMuay Thai bout: Arsoonnoi Sitjasing def. Nongkhailek Dr.Knotmuaythai by unanimous decisionMuay Thai bout: Lamsing T1 Fight Academy def. Amir Abdulmuslimov by unanimous decisionMuay Thai bout: Adham Ruziev def. Ganchai Jitmuangnon by unanimous decisionMuay Thai bout: Thongchai Jeabramintra def. Kongmeechai Sor Bangrajan by KO (punches). Round 2, 2:10Muay Thai bout: Islay Erika Bomogao def. Klinphaka Por Thaisong by KO (punch). Round 3, 0:13Kickboxing bout: Rahim Tcherchaiko def. Diogo Miguel Silva by unanimous decisionMuay Thai bout: Olivia Bahsous def. Nonglek Krudamgym by TKO (head kick and punches). Round 2, 0:48MMA bout: Kevin Perdomo def. Philemon Bitrus Jeb by split decisionMuay Thai bout: Shinichi Watanabe def. Nongbia Laolanexang by TKO (three knockdowns). Round 1, 2:03 The Inner Circle 24

MMA bout: Elbek Alyshov def. Enkh-Orgil Baatarkhuu by second-round TKO (punches). Round 2, 2:52 – for the bantamweight title

Muay Thai bout: Ramadan Ondash def. Johan Ghazali by split decision

Muay Thai bout: Abdallah Ondash def. Chokpreecha PK TomTKalaiyont by KO (body kick). Round 1, 0:19

Muay Thai bout: Asahi Shinagawa def. Salvador Velazquez Villarello by KO (three knockdowns). Round 2, 2:27