UFC Fight Night: Du Plessis vs. Usman Results

On Saturday, Jul. 18, the UFC will host UFC Fight Night: Du Plessis vs. Usman, live from Paycom Center in Oklahoma City. The event features a middleweight battle between Dricus du Plessis and Kamaru Usman.
The event airs live on Paramount+ starting at 5 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Dricus du Plessis vs. Kamaru Usman
Jared Cannonier vs. Christian Leroy Duncan
Chase Hooper vs. Mitch Ramirez
Tabatha Ricci vs. Fatima Kline
Tommy McMillen vs. Alberto Montes
Austin Bashi vs. Jose Miguel Delgado
Jean-Paul Lebosnoyani vs. Ko Seok-hyeon
Levi Rodrigues Jr. vs. Felipe Franco
Alden Coria vs. Stewart Nicoll
RJ Harris vs. Alvin Hines
Anna Melisano vs. Dione Barbosa
Ezra Elliott vs. Damien Anderson
Jared Cannonier vs. Christian Leroy Duncan
Chase Hooper vs. Mitch Ramirez
Tabatha Ricci vs. Fatima Kline
Tommy McMillen vs. Alberto Montes
Austin Bashi vs. Jose Miguel Delgado
Jean-Paul Lebosnoyani vs. Ko Seok-hyeon
Levi Rodrigues Jr. vs. Felipe Franco
Alden Coria vs. Stewart Nicoll
RJ Harris vs. Alvin Hines
Anna Melisano vs. Dione Barbosa
Ezra Elliott vs. Damien Anderson