UFC Fight Night: Du Plessis vs. Usman Results

On Saturday, Jul. 18, the UFC will host UFC Fight Night: Du Plessis vs. Usman, live from Paycom Center in Oklahoma City. The event features a middleweight battle between Dricus du Plessis and Kamaru Usman.

The event airs live on Paramount+ starting at 5 p.m. ET. Check below for full results.

FULL RESULTS Dricus du Plessis vs. Kamaru Usman

Jared Cannonier vs. Christian Leroy Duncan

Chase Hooper vs. Mitch Ramirez

Tabatha Ricci vs. Fatima Kline

Tommy McMillen vs. Alberto Montes

Austin Bashi vs. Jose Miguel Delgado

Jean-Paul Lebosnoyani vs. Ko Seok-hyeon

Levi Rodrigues Jr. vs. Felipe Franco

Alden Coria vs. Stewart Nicoll

RJ Harris vs. Alvin Hines

Anna Melisano vs. Dione Barbosa

Ezra Elliott vs. Damien Anderson

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