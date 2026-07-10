UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 Weigh-In Results and Video

On Saturday, Jul. 11, the UFC will host UFC 329: McGregor vs. Holloway 2, live from the T-Mobile Arena in Las Vegas, Nev. The event features the return of Conor McGregor in a rematch against Max Holloway.

The UFC 329 early prelims air live on UFC Fight Pass and Paramount+ starting at 5 p.m. ET, followed by the preliminary and main cards on Paramount+ at 7 p.m. ET and 9 p.m. ET, respectively. The fighters hit the scales on Friday, Jul. 10. Check below for full weigh-in results and video.

WEIGH-IN RESULTS Conor McGregor (170.5) vs. Max Holloway (170)

Paddy Pimblett (156) vs. Benoît Saint Denis (156)

Cory Sandhagen (135.5) vs. Mario Bautista (135.5)

Lone’er Kavanagh (126) vs. Brandon Royval (125)

King Green (155.5) vs. Terrance McKinney (156)

Robert Whittaker (205.5) vs. Nikita Krylov (205.5)

Gable Steveson (241) vs. Elisha Ellison (236)

Adrian Yanez (136) vs. Cody Garbrandt (136)

Luke Riley (146) vs. Kai Kamaka III (146)

Wang Cong (125.5) vs. Tracy Cortez (126)

Damian Pinas (185.5) vs. Cesar Almeida (186)

Farid Basharat (136) vs. John Garza (135.5)

Ryan Gandra (185.5) vs. Zachary Reese (184.5)

Alessandro Costa (126) vs. Cody Durden (125.5)