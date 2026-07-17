ONE Friday Fights 162 & The Inner Circle 22 Results: Benwarwar Dominates; Di Bella Defends

On Friday, Jul. 17, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 162 and The Inner Circle 22, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured Muay Thai, MMA, submission grappling and kickboxing action, including a battle for the strawweight kickboxing title.
The Inner Circle 22 aired via paid subscription through ONE Championship’s website starting at 7:30 a.m. ET. Following that, ONE Friday Fights 162 aired live and free on YouTube starting at 9:30 a.m. ET. Check below for full results.
Muay Thai bout: Adam Benwarwar def. Kongklai Sor Sommai by TKO (three knockdowns). Round 2, 2:44
Muay Thai bout: Khunponnoi Sor Sommai def. Gregor Thom by unanimous decision
Muay Thai bout: Buakaew Sor Sor Pakorn def. Aldo Cruz by split decision
Muay Thai bout: Watcharaphon Risingmuaythai def. Singsuek Sakanupong by unanimous decision
Muay Thai bout: Jaxson Hayman def. Liu Quan by unanimous decision
Muay Thai bout: Petubon Sor Teanchai def. Lerdsila Jitmuangnon by unanimous decision
Kickboxing bout: Ryunosuke Omori def. Isaiah Badato by unanimous decision
Muay Thai bout: Mia Trevorrow def. Magdalena Pircher by unanimous decision
THE INNER CIRCLE 22
Kickboxing bout: Jonathan Di Bella def. Zhang Peimian by unanimous decision – for the strawweight title
Grappling bout: Helena Crevar def. Paige Ivette Clymer by unanimous decision
Muay Thai bout: Mustafa Al-Tekreeti def. Kompikart PK Saenchai by unanimous decision
Muay Thai bout: Wuttikrai Wor Chakrawut def. Sonrak Fairtex by unanimous decision
Kickboxing bout: Yuki Yoza def. Ben Woolliss by unanimous decision