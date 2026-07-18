ONE Fight Night 45 Results: Lessei Takes Unanimous Decision

On Friday, Jul. 17, ONE Championship will host ONE Fight Night 45: Lessei vs. Rabah, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured a Muay Thai battle between Luke Lessei and Mohamed Younes Rabah.
The event aired live on Amazon Prime Video starting at 9 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Luke Lessei def. Mohamed Younes Rabah by unanimous decision
Muay Thai bout: Suablack Tor.Pran49 def. Stephen Irvine by KO (elbow). Round 2, 1:39
MMA bout: Antônio César def. Lito Adiwang by unanimous decision
MMA bout: Anastasia Nikolakakos def. Jihin Radzuan by split decision
Muay Thai bout: Dmitriy Kovtun def. Felipe Lobo by unanimous decision
MMA bout: Lee Seung Cheol def. Bokang Masunyane by unanimous decision
Muay Thai bout: Sean Climaco vs. Black Panther by unanimous decision
MMA bout: Victória Souza def. Ayaka Miura by unanimous decision
MMA bout: Ruslan Satiev def. Sanzhar Zakirov by unanimous decision
Muay Thai bout: Suablack Tor.Pran49 def. Stephen Irvine by KO (elbow). Round 2, 1:39
MMA bout: Antônio César def. Lito Adiwang by unanimous decision
MMA bout: Anastasia Nikolakakos def. Jihin Radzuan by split decision
Muay Thai bout: Dmitriy Kovtun def. Felipe Lobo by unanimous decision
MMA bout: Lee Seung Cheol def. Bokang Masunyane by unanimous decision
Muay Thai bout: Sean Climaco vs. Black Panther by unanimous decision
MMA bout: Victória Souza def. Ayaka Miura by unanimous decision
MMA bout: Ruslan Satiev def. Sanzhar Zakirov by unanimous decision