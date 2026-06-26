ONE Friday Fights 160 & The Inner Circle 20 Results

On Friday, Jun. 26, ONE Championship hosted ONE Friday Fights160 & The Inner Circle 20, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured Muay Thai action.
The event aired live on YouTube starting at 7:30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Numsurin Chor.Ketwina def. Songchainoi Kiatsongrit by unanimous decision
Muay Thai bout: Yodkhunpon Sitmonchai def. Semih Sah Cindir by KO (punch). Round 2, 2:49
Muay Thai bout: Wanchainoi Sor.Tor.Hiewbangsaen def. Dokmaipa Santiubon by KO (punches). Round 1, 0:54
Muay Thai bout: Ubaid Hussain def. Sanpet Sor.Salacheep by TKO (punches and elbows). Round 1, 2:31
Muay Thai bout: Chartpayak Saksatoon def. Panpadej N.F.Looksuan by split decision
Muay Thai bout: Rungruanglek TN.Muaythai def. Face Erawan by unanimous decision
Muay Thai bout: Pet Suanluangrodyok def. Adam Sor.Dechapan by split decision
Muay Thai bout: Ayad Albadr def. Saenmuangnoi P.K.Saenchai by unanimous decision
Muay Thai bout: Ryuya Okuwaki def. Hern N.F.Looksuan by KO (punches to the body). Round 2, 1:14
Muay Thai bout: Asadula Imangazaliev def. Aslamjon Ortikov by split decision – for the flyweight title
Muay Thai bout: Nong-O Hama def. Kongthoranee Sor.Sommai by unanimous decision
Muay Thai bout: Julio Lobo def. PTT Apichartfarm by TKO (punches). Round 2, 2:02
Muay Thai bout: Stamp Fairtex def. Cynthia Flores by split decision
Muay Thai bout: Panrit Lukjaomaesaiwaree def. Muangthai P.K.Saenchai by split decision
Muay Thai bout: Yodkhunpon Sitmonchai def. Semih Sah Cindir by KO (punch). Round 2, 2:49
Muay Thai bout: Wanchainoi Sor.Tor.Hiewbangsaen def. Dokmaipa Santiubon by KO (punches). Round 1, 0:54
Muay Thai bout: Ubaid Hussain def. Sanpet Sor.Salacheep by TKO (punches and elbows). Round 1, 2:31
Muay Thai bout: Chartpayak Saksatoon def. Panpadej N.F.Looksuan by split decision
Muay Thai bout: Rungruanglek TN.Muaythai def. Face Erawan by unanimous decision
Muay Thai bout: Pet Suanluangrodyok def. Adam Sor.Dechapan by split decision
Muay Thai bout: Ayad Albadr def. Saenmuangnoi P.K.Saenchai by unanimous decision
Muay Thai bout: Ryuya Okuwaki def. Hern N.F.Looksuan by KO (punches to the body). Round 2, 1:14
Muay Thai bout: Asadula Imangazaliev def. Aslamjon Ortikov by split decision – for the flyweight title
Muay Thai bout: Nong-O Hama def. Kongthoranee Sor.Sommai by unanimous decision
Muay Thai bout: Julio Lobo def. PTT Apichartfarm by TKO (punches). Round 2, 2:02
Muay Thai bout: Stamp Fairtex def. Cynthia Flores by split decision
Muay Thai bout: Panrit Lukjaomaesaiwaree def. Muangthai P.K.Saenchai by split decision