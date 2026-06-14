ONE Friday Fights 158 & The Inner Circle 18 Results: Petnamkhong Wins Decision

On Friday, Jun. 12, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 158 & The Inner Circle 18, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured Muay Thai and Kickboxing action.
The event aired live on YouTube starting at 7:30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Petnamkhong Sor Maneekhot def. Maisangkum Sor Yingcharoenkarnchang by unanimous decision
Kickboxing bout: Mamuka Usubyan def. Enzo Kartoum by unanimous decision
Muay Thai bout: Kyaw Swar Win def. Slatan Jitmuangnon by unanimous decision
Muay Thai bout: Petphupa Aekpujean def. Wuttidet Torfunfarm by KO (head kick). Round 2, 2:17
Muay Thai bout: YodUdon K Tongtalingchan def. Tepkamin ThanapolResort by unanimous decision
Muay Thai bout: Petsuphan Lookmuangpetch def. Rawee Puanpratuphee by unanimous decision
Muay Thai bout: Ricardo Sanchez def. Yanis Ben Alaya by unanimous decision
Muay Thai bout: Ployjan Sitnayokdam def. Sheila Barrios by unanimous decision
Kickboxing bout: Kazuteru Yamazaki def. Chen Jiayi by majority decision
Muay Thai bout: Tomyamkoong Bhumjaithai def. Anar Mammadov by unanimous decision
Muay Thai bout: Rambong Sor Therapat def. Sornsueknoi FA Group by split decision
Muay Thai bout: Titus Proctor def. Tun Min Aung by unanimous decision
Kickboxing bout: Sora Tanazawa def. Adham Ruziev by split decision
Kickboxing bout: Mamuka Usubyan def. Enzo Kartoum by unanimous decision
Muay Thai bout: Kyaw Swar Win def. Slatan Jitmuangnon by unanimous decision
Muay Thai bout: Petphupa Aekpujean def. Wuttidet Torfunfarm by KO (head kick). Round 2, 2:17
Muay Thai bout: YodUdon K Tongtalingchan def. Tepkamin ThanapolResort by unanimous decision
Muay Thai bout: Petsuphan Lookmuangpetch def. Rawee Puanpratuphee by unanimous decision
Muay Thai bout: Ricardo Sanchez def. Yanis Ben Alaya by unanimous decision
Muay Thai bout: Ployjan Sitnayokdam def. Sheila Barrios by unanimous decision
Kickboxing bout: Kazuteru Yamazaki def. Chen Jiayi by majority decision
Muay Thai bout: Tomyamkoong Bhumjaithai def. Anar Mammadov by unanimous decision
Muay Thai bout: Rambong Sor Therapat def. Sornsueknoi FA Group by split decision
Muay Thai bout: Titus Proctor def. Tun Min Aung by unanimous decision
Kickboxing bout: Sora Tanazawa def. Adham Ruziev by split decision