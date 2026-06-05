ONE Friday Fights 157 Results: Yodlekpet Wins By Decision

On Friday, Jun. 5, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 157 and The Inner Circle, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured MMA, Muay Thai, and Kickboxing action.

The event aired live on YouTube starting at 9:30 a.m. ET. Check below for full results.

FULL RESULTS

Muay Thai bout: Yodlekpet Or Atchariya def. Saw Min Min by unanimous decision

Muay Thai bout: Xavier Gonzalez vs. Payaksurin JP Power by KO (punch). Round 1, 1:08

Muay Thai bout: Kajornklai Sor Sor Toipadriew def. Lamnamkhong BS Muaythai by unanimous decision

Muay Thai bout: Petkongfa Wor Technoluangpusuang def. Jomhod Wor Auracha by majority decision

Muay Thai bout: Tepatip Champkhaomootod def. Krungthai Torfunfarm by KO (punch). Round 1, 1:48

Muay Thai bout: Nongnuk Sor Dechapan def. Alicia Sanchez Saez by unanimous decision

Muay Thai bout: Tayo Zahir def. Mahan Fotouhi by TKO (injury). Round 1, 1:37

Muay Thai bout: Jacob Thompson def. Takuma Ota by unanimous decision

MMA bout: Nazareth Lalthazuala def. Jhon Brutas by TKO (punches). Round 1,

Muay Thai bout: Kongchai Chanaidonmueang def. Valerii Strungari by KO (knee). Round 1, 1:32

Kickboxing bout: Yuan Pengjie def. Jaosuayai Mor Krungthepthonburi by unanimous decision

Muay Thai bout: Banluelok Sitwatcharachai def. Rak Erawan by KO (punch). Round 3, 1:21

Kickboxing bout: Rahim Tcherchaiko def. Zhang Jinhu by unanimous decision

MMA bout: Taiga Orii def. Julian Mayorga by TKO (punches). Round 1, 3:33