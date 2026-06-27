ONE Fight Night 44 Results: Jarvis Stops Rungrawee Again

On Friday, Jun. 26, ONE Championship hosted ONE Fight Night 44: Jarvis vs. Rungrawee, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured a night of kickboxing, MMA, Muay Thai and submission grappling action.
The event aired live on Amazon Prime Video starting at 9 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: George Jarvis def. Rungrawee Sitsongpeenong by KO (punch). Round 2, 1:59
MMA: Lucas Gabriel def. Ok Rae Yoon by split decision
Kickboxing bout: Johan Estupinan def. Akif Guluzada by unanimous decision
Muay Thai bout: Charlie Guest def. Sam Fitzgerald by TKO (three knockdowns). Round 2, 2:08
Muay Thai bout: Nakrob Fairtex def. Jacob Smith by unanimous decision
Grappling bout: Owen Jones def. Fabricio Andrey by split decision
MMA bout: Karen Ghazaryan def. Hisashi Ezaki by TKO (referee stoppage), Round 1, 5:00
Muay Thai bout: Ferrari Fairtex def. Shinji Suzuki by unanimous decision
MMA: Paul Elliott def. Regan Upshaw by KO (head kick). Round 1, 0:06
MMA: Lucas Gabriel def. Ok Rae Yoon by split decision
Kickboxing bout: Johan Estupinan def. Akif Guluzada by unanimous decision
Muay Thai bout: Charlie Guest def. Sam Fitzgerald by TKO (three knockdowns). Round 2, 2:08
Muay Thai bout: Nakrob Fairtex def. Jacob Smith by unanimous decision
Grappling bout: Owen Jones def. Fabricio Andrey by split decision
MMA bout: Karen Ghazaryan def. Hisashi Ezaki by TKO (referee stoppage), Round 1, 5:00
Muay Thai bout: Ferrari Fairtex def. Shinji Suzuki by unanimous decision
MMA: Paul Elliott def. Regan Upshaw by KO (head kick). Round 1, 0:06