GLORY COLLISION 9 Results: Touchassie Wins Tournament; Kromah Defends Title

On Saturday, Jun. 13, GLORY Kickboxing hosted GLORY COLLISION 9, live from the Rotterdam Ahoy in Rotterdam, Netherlands. The event featured the eight-man, one-night light heavyweight grand prix, followed by a battle for the heavyweight title.

The event aired live starting with the preliminary card on YouTube starting at 10:30 a.m. ET, followed by the main card on DAZN starting at 12:30 p.m. ET. Check below for full results.

FULL RESULTS Mory Kromah def. Miloš Cvjetićanin by KO (jumping knee). Round 3, 1:55 – for the heavyweight title

Mohamed Touchassie def. Donovan Wisse by split decision – light heavyweight grand prix final

Antonio Plazibat def. Anis Bouzid by KO (punches). Round 4, 1:39

Mesud Selimović def. Iliass Hammouche by unanimous decision

Donovan Wisse def. Michael Boapeah by unanimous decision – light heavyweight grand prix semifinal

Mohamed Touchassie def. Cem Cáceres by unanimous decision – light heavyweight grand prix semifinal

Michael Boapeah def. Artem Vakhitov by unanimous decision – light heavyweight grand prix quarterfinal

Donovan Wisse def. Luis Tavares by unanimous decision – light heavyweight grand prix quarterfinal

Mohamed Touchassie def. Bahram Rajabzadeh by unanimous decision – light heavyweight grand prix quarterfinal

Cem Cáceres def. Mohammed Hamdi by unanimous decision – light heavyweight grand prix quarterfinal

Deniz Demirkapu def. Berjan Peposhi by unanimous decision

Jimmy Livinus def. Serkan Ozcaglayan by unanimous decision – light heavyweight grand prix reserve bout

Figuereido Landman def. Mehdi Ait El Hadj by unanimous decision

Andre Santos def. Lounis Saing by unanimous decision