GLORY COLLISION 9 Results: Touchassie Wins Tournament; Kromah Defends Title

On Saturday, Jun. 13, GLORY Kickboxing hosted GLORY COLLISION 9, live from the Rotterdam Ahoy in Rotterdam, Netherlands. The event featured the eight-man, one-night light heavyweight grand prix, followed by a battle for the heavyweight title.
The event aired live starting with the preliminary card on YouTube starting at 10:30 a.m. ET, followed by the main card on DAZN starting at 12:30 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Mory Kromah def. Miloš Cvjetićanin by KO (jumping knee). Round 3, 1:55 – for the heavyweight title
Mohamed Touchassie def. Donovan Wisse by split decision – light heavyweight grand prix final
Antonio Plazibat def. Anis Bouzid by KO (punches). Round 4, 1:39
Mesud Selimović def. Iliass Hammouche by unanimous decision
Donovan Wisse def. Michael Boapeah by unanimous decision – light heavyweight grand prix semifinal
Mohamed Touchassie def. Cem Cáceres by unanimous decision – light heavyweight grand prix semifinal
Michael Boapeah def. Artem Vakhitov by unanimous decision – light heavyweight grand prix quarterfinal
Donovan Wisse def. Luis Tavares by unanimous decision – light heavyweight grand prix quarterfinal
Mohamed Touchassie def. Bahram Rajabzadeh by unanimous decision – light heavyweight grand prix quarterfinal
Cem Cáceres def. Mohammed Hamdi by unanimous decision – light heavyweight grand prix quarterfinal
Deniz Demirkapu def. Berjan Peposhi by unanimous decision
Jimmy Livinus def. Serkan Ozcaglayan by unanimous decision – light heavyweight grand prix reserve bout
Figuereido Landman def. Mehdi Ait El Hadj by unanimous decision
Andre Santos def. Lounis Saing by unanimous decision
Mohamed Touchassie def. Donovan Wisse by split decision – light heavyweight grand prix final
Antonio Plazibat def. Anis Bouzid by KO (punches). Round 4, 1:39
Mesud Selimović def. Iliass Hammouche by unanimous decision
Donovan Wisse def. Michael Boapeah by unanimous decision – light heavyweight grand prix semifinal
Mohamed Touchassie def. Cem Cáceres by unanimous decision – light heavyweight grand prix semifinal
Michael Boapeah def. Artem Vakhitov by unanimous decision – light heavyweight grand prix quarterfinal
Donovan Wisse def. Luis Tavares by unanimous decision – light heavyweight grand prix quarterfinal
Mohamed Touchassie def. Bahram Rajabzadeh by unanimous decision – light heavyweight grand prix quarterfinal
Cem Cáceres def. Mohammed Hamdi by unanimous decision – light heavyweight grand prix quarterfinal
Deniz Demirkapu def. Berjan Peposhi by unanimous decision
Jimmy Livinus def. Serkan Ozcaglayan by unanimous decision – light heavyweight grand prix reserve bout
Figuereido Landman def. Mehdi Ait El Hadj by unanimous decision
Andre Santos def. Lounis Saing by unanimous decision