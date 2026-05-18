RISE 198 Results: Nakamura Stops Kaipa in Round 2

On Saturday, May 16, RISE Kickboxing hosted RISE 198, live from Korakuen Hall in Bunkyo, Tokyo, Japan. The event featured a stacked card of kickboxing matches.
The event aired live on ABEMA starting at 3:15 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Kan Nakamura def. Kaipa Wor.Sangprapai by KO (knee to the body). Round 2, 1:04
Genki Morimoto def. Sota Cerberus Kimura by unanimous decision (29-27, 30-27, 29-27)
Ryunosuke Hosokoshi def. Ryuto by unanimous decision (30-25 x 3)
Akito Nakashima def. Shun Shiraishi by TKO (referee stoppage). Round 2, 1:25
Musashi Matsushita def. Hiroya Oshima by unanimous decision (30-27 x 3)
King Rikuto def. Tasuku Okubo by unanimous decision (30-26, 30-27, 30-27)
Gunther Kalunda def. Park Sungjoo by TKO (referee stoppage). Round 3, 1:18
Aoi Kadowaki def. Shosuke Iwanaga by majority decision (27-27, 28-27, 28-26) – Korakuen Jambull selection fight
Soya Tanigawa def. Masaya Shoji by unanimous decision (30-27 x 3)
Mina Hayashi def. Hiyori by split decision (30-28, 28-29, 30-28)
