ONE Friday Fights 156 Results: Kongsuk Crumples Anisjon in Round 3

On Friday, May 29, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 156 and The Inner Circle, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured MMA, Muay Thai, Kickboxing and Grappling action.
The event aired live on YouTube starting at 8:30 a.m. ET. Check below for full results.
onefc
FULL RESULTS
Kongsuk Fairtex def. Khakimov Anisjon by KO (body punch). Round 3, 2:17
Muay Thai bout: Mongkoldetlek Por.Pim-on def. Ruslan Tuktarov by unanimous decision
Kickboxing bout: Petmuangsri Torfunfarm def. Diogo Miguel Silva by split decision
Muay Thai bout: Songpandin Chor.Kaewwiset def. Guanyu Sor.Ratchanikul by unanimous decision
Muay Thai bout: Bakjo Sitkhunma def. Tandiao Por.Prawit by KO (punches). Round 2, 1:02
Muay Thai bout: Petbangsaray Por.Aowtalaybangsaray def. Wanchana Bomuangpan by unanimous decision
MMA bout: Parviz Khamidzhonov def. Monjit Yein by technical submission (rear-naked choke). Round 1, 0:26
Kickboxing bout: Kosei Yoshida def. Hoang Gia Dai by KO (punch). Round 3, 2:02
Muay Tha bout: Ramadan Ondash def. Suriyanlek Por.Yenying by unanimous decision
Muay Thai bout: Abdallah Ondash def. Denkriangkrai MavinnMuaythai by KO (punch). Round 1, 1:37
Muay Thai bout: Zeynep Cetintas def. Tangtang Sor.Dechapan by split decision
Kickboxing bout: Yuto Hirayama def. Li-Chih Yeh by TKO (punches). Round 1, 1:48
MMA bout: Adilet Kalenderov def. Jang Seong-gyu by unanimous decision
Muay Thai bout: Mongkoldetlek Por.Pim-on def. Ruslan Tuktarov by unanimous decision
Kickboxing bout: Petmuangsri Torfunfarm def. Diogo Miguel Silva by split decision
Muay Thai bout: Songpandin Chor.Kaewwiset def. Guanyu Sor.Ratchanikul by unanimous decision
Muay Thai bout: Bakjo Sitkhunma def. Tandiao Por.Prawit by KO (punches). Round 2, 1:02
Muay Thai bout: Petbangsaray Por.Aowtalaybangsaray def. Wanchana Bomuangpan by unanimous decision
MMA bout: Parviz Khamidzhonov def. Monjit Yein by technical submission (rear-naked choke). Round 1, 0:26
Kickboxing bout: Kosei Yoshida def. Hoang Gia Dai by KO (punch). Round 3, 2:02
Muay Tha bout: Ramadan Ondash def. Suriyanlek Por.Yenying by unanimous decision
Muay Thai bout: Abdallah Ondash def. Denkriangkrai MavinnMuaythai by KO (punch). Round 1, 1:37
Muay Thai bout: Zeynep Cetintas def. Tangtang Sor.Dechapan by split decision
Kickboxing bout: Yuto Hirayama def. Li-Chih Yeh by TKO (punches). Round 1, 1:48
MMA bout: Adilet Kalenderov def. Jang Seong-gyu by unanimous decision