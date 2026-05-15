ONE Friday Fights 154 Results: Malykhin Regains Gold, Retires

On Friday, May 15, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 154 and The Inner Circle, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured MMA, Muay Thai, and Kickboxing action.
The event aired live on YouTube starting at :30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Samingdam NF Looksuan def. Yodphupa Petkiatpet by unanimous decision
Muay Thai bout: Rungnarai Kiatmoo9 def. Den Sitnayoktaweeptaphong by unanimous decision
Muay Thai bout: Elvin Mammadov def. Sanit Aekmuangnon by TKO (punches). Round 2, 2:56
Muay Thai bout: Anouwat Merlet def. Dafi Sor Dechapan by unanimous decision
Muay Thai bout: Saenmuangnoi PK Saenchai def. Asura Thiagesh by unanimous decision
Muay Thai bout: Mahesuan Aekmuangnon def. Aung Tun Bo by TKO (referee stoppage). Round 2, 2:50
Kickboxing bout: Semih Sah Cindir def. Wang Penghui by split decision
Muay Thai bout: Sulaiman NF Looksuan def. Juan Martinez by majority decision
Kickboxing bout: Denis Dotsenko def. Hiroki Suzuki by TKO (leg injury). Round 1, 1:35
MMA bout: Anatoly Malykhin def. Oumar Kane by KO (punch). Round 4, 1:54 – for the heavyweight title
MMA bout: Kade Ruotolo def. Hiroyuki Tetsuka by KO (strikes). Round 2, 2:02
Muay Thai bout: Abdulla Dayakaev def. Superlek by split decision
Muay Thai bout: Mia Trevorrow def. Kokoz by unanimous decision
