ONE Friday Fights 153 Results: Worapon Takes Decision Over Casse

On Friday, May 8, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 153 and The Inner Circle, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured a stacked card with some exciting knockouts.
The event aired live on YouTube starting at 9:30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Worapon Lukjaoporongtom def. Tom Casse by unanimous decision
Muay Thai bout: Dedduanglek Torfunfarm def. Cyber Sor Tienpo by unanimous decision
Muay Thai bout: Khunponnoi Sor Sommai def. Ye Yint Naung by KO (body punch). Round 2, 2:14
Muay Thai bout: Mohamed Taoufyq def. Kaewkangwan Torfunfarm by KO (punches). Round 2, 2:53
Muay Thai bout: Adam Benwarwar def. Kendu Irving by KO (punches). Round 1, 0:52
Muay Thai bout: Hern NF Looksuan def. Cihan Dogu by TKO (strikes). Round 2, 2:02
Muay Thai bout: Zoe Neuschwander def. Taylor McClatchie by split decision
Muay Thai bout: Aldo Cruz def. Wan Muhammad Sabri by TKO (three knockdowns). Round 1, 2:00
MMA bout: Jongjun Park def. Junpei Nagatome by TKO (punches). Round 1, 3:03
Muay Thai bout: Adam Sor Dechapan def. Enzo Clarisse by unanimous decision
Muay Thai bout: Rifdean Masdor def. Petkiattisak O Sansuk by unanimous decision
Muay Thai bout: Chartpayak Saksatoon def. Thway Lin Htet by unanimous decision
Muay Thai bout: Petkhaokradong Lukjaomaesaithong def. Victor Hugo by unanimous decision
Grappling bout: Daiki Yonekura def. Rodrigo Marello by unanimous decision
