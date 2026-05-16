ONE Fight Night 43 Results: Tang Stops Gasanov in Round 4, Retains Title

On Friday, May 15, ONE Championship hosted ONE Fight Night 43: Tang vs. Gasanov, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured a featherweight MMA title bout.
The event aired live on Amazon Prime Video starting at 9 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
MMA bout: Tang Kai def. Shamil Gasanov by TKO (leg kick). Round 4, 2:41 – for the featherweight title
Kickboxing bout: Petchtanong Petchfergus def. Ben Woolliss by unanimous decision
Grappling bout: Diogo Reis def. Yuki Takahashi by unanimous decision
Muay Thai bout: Aslamjon Ortikov def. Jordan Estupinan by TKO (three knockdowns). Round 2,
MMA bout: Fabio Henrique def. Yosuke Saruta by TKO (arm injury). Round 2, 0:39
Muay Thai bout: Nontachai Jitmuangnon def. Felipe Lobo by unanimous decision
MMA bout: Lito Adiwang def. Eko Roni Saputra by TKO (punches). Round 1, 0:34
Kickboxing bout: Luo Chao def. Denis Souza Jr. by split decision
Muay Thai bout: Martyna Dominczak def. Johanna Persson by unanimous decision
Kickboxing bout: Petchtanong Petchfergus def. Ben Woolliss by unanimous decision
Grappling bout: Diogo Reis def. Yuki Takahashi by unanimous decision
Muay Thai bout: Aslamjon Ortikov def. Jordan Estupinan by TKO (three knockdowns). Round 2,
MMA bout: Fabio Henrique def. Yosuke Saruta by TKO (arm injury). Round 2, 0:39
Muay Thai bout: Nontachai Jitmuangnon def. Felipe Lobo by unanimous decision
MMA bout: Lito Adiwang def. Eko Roni Saputra by TKO (punches). Round 1, 0:34
Kickboxing bout: Luo Chao def. Denis Souza Jr. by split decision
Muay Thai bout: Martyna Dominczak def. Johanna Persson by unanimous decision