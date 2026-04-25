UFC Vegas 116 Results: Sterling Handles Zalal For the Decision

On Saturday, Apr. 25, the UFC hosted UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal, live from the Meta APEX in Las Vegas, Nev. The event featured a featherweight bout between Aljamain Sterling and Youssef Zalal.
The event aired live on Paramount+ starting at 4 p.m. ET.
FULL RESULTS
Aljamain Sterling def. Youssef Zalal by unanimous decision (49-45 x 3)
Joselyne Edwards def. Norma Dumont by unanimous decision (29-28, 29-28, 30-27)
Rafa García def. Alexander Hernandez by unanimous decision (29-28, 29-28, 30-27)
Davey Grant def. Adrian Luna Martinetti by unanimous decision (29-28 x 3)
Raoni Barcelos def. Montel Jackson by split decision (29-28, 28-29, 29-28)
Ryan Spann def. Marcus “Buchecha” Almeida by KO (punches). Round 2, 2:10
Eric McConico def. Rodolfo Vieira by unanimous decision (29-28 x 3)
Jackson McVey def. Sedriques Dumas by submission (D’Arce choke). Round 1, 2:14
Michelle Montague def. Mayra Bueno Silva by unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)
Cody Durden def. Jafel Filho by unanimous decision (30-27, 20-27, 29-28)
Francis Marshall def. Lucas Brennan by unanimous decision (30-27 X3)
Victor Valenzuela def. Max Griffin by unanimous decision (29-28 x3)
Talita Alencar def. Julia Polastri by unanimous decision (29-28 x3)
Joselyne Edwards def. Norma Dumont by unanimous decision (29-28, 29-28, 30-27)
Rafa García def. Alexander Hernandez by unanimous decision (29-28, 29-28, 30-27)
Davey Grant def. Adrian Luna Martinetti by unanimous decision (29-28 x 3)
Raoni Barcelos def. Montel Jackson by split decision (29-28, 28-29, 29-28)
Ryan Spann def. Marcus “Buchecha” Almeida by KO (punches). Round 2, 2:10
Eric McConico def. Rodolfo Vieira by unanimous decision (29-28 x 3)
Jackson McVey def. Sedriques Dumas by submission (D’Arce choke). Round 1, 2:14
Michelle Montague def. Mayra Bueno Silva by unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)
Cody Durden def. Jafel Filho by unanimous decision (30-27, 20-27, 29-28)
Francis Marshall def. Lucas Brennan by unanimous decision (30-27 X3)
Victor Valenzuela def. Max Griffin by unanimous decision (29-28 x3)
Talita Alencar def. Julia Polastri by unanimous decision (29-28 x3)