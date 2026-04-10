PFL Chicago: Pettis vs. McKee Weigh-In Results

On Saturday, Apr. 11, the Professional Fighters League will host PFL Chicago: Pettis vs. McKee, live from the Wintrust Arena in Chicago, Ill. The event features a stacked lineup of MMA action.
The event airs live on ESPN+ starting at 6 p.m. ET. The fighters hit the scales on Friday, Apr. 10. Check below for full weigh-in results.
FULL RESULTS
Sergio Pettis (134.4 lbs.) vs. Mitch McKee (135.6 lbs.)
Jordan Newman (185.8 lbs.) vs. Josh Silveira (186 lbs.)
Raufeon Stots (136 lbs.) vs. Renat Khavalov (136 lbs.)
Gabriel Braga (145 lbs.) vs. Cheyden Leialoha (146 lbs.)
Viviane Araujo (125.8 lbs.) vs. Shanna Young (128.2 lbs.)
Jena Bishop (125.2 lbs.) vs. Borena Tsertsvadze (125.8 lbs.)
Omar El Dafrawy (170.2 lbs.) vs. James Vake (169.8 lbs.)
Kana Watanabe (125 lbs.) vs. Paulina Wisniewska (126 lbs.)
Alexandr Romanov (259.4 lbs.) vs. Rodrigo Nascimento (254.4 lbs.)
Biaggio Ali Walsh (156 lbs.) vs. Dash Harris (159 lbs.)
Valanti Atsas (170.8 lbs.) vs. Nate Jennerman (170.4 lbs.)
