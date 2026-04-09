PFL Africa: Pretoria Weigh-In Results

On Friday, Apr. 10, the Professional Fighters League will host PFL Africa: Pretoria, live from the SunBet Arena in Pretoria, South Africa. The event features a bantamweight main event, followed by the first round of the welterweight tournament.
The event airs live on ESPPN2 starting at 12 p.m. ET. Check below for full weigh-in results.
WEIGH-IN RESULTS
Nkosi Ndebele (135.6) vs. Michele Clemente (135)
Justin Clarke (245.2) vs. Abdoulaye Kane (262.7)
Yabna N’Tchala (170.5) vs. Peace Nguphane (167.7)
Shido Boris Esperança (170.3) vs. Emilios Dassi (168.8)
Rivaldo Pereira (169.1) vs. Kunle Lawal (170.3)
Juliet Ukah (115.8) vs. Jane Osigwe (117.3)
Abdelrahman Mohammad (170.9) vs. David Samuel (169.8)
Abdoul Razac Sankara (154.4) vs. Áureo Cruz (155.3)
Jean-Jacques Lubaya (145.6) vs. Shadrack Dju Yemba (144.6)
Shannon van Tonder (134.4) vs. Asiashu Tshitamba (135.7)
Felista-Mutheu Mugo (116.7) vs. Annet Kiiza (112)
