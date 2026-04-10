PFL Africa ‘Pretoria’ Results: Ndebele Victorious in All Three Rounds

On Friday, Apr. 10, the Professional Fighters League hosted PFL Africa: Pretoria, live from the SunBet Arena in Pretoria, South Africa. The event featured a bantamweight main event, followed by the first round of the welterweight tournament.
The event aired live on ESPPN2 starting at 12 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Nkosi Ndebele def. Michele Clemente by unanimous decision (30-27 x 3)
Justin Clarke def. Abdoulaye Kane by KO (punch). Round 1, 2:12
Peace Nguphane def. Yabna N’Tchala by unanimous decision (29-28 x 3)
Shido Boris Esperança def. Emilios Dassi by TKO (strikes). Round 1, 3:17
Rivaldo Pereira def. Kunle Lawal by TKO (strikes). Round 1, 2:09
Juliet Ukah def. Jane Osigwe by split decision (30-27, 27-30, 29-28)
David Samuel def. Abdelrahman Mohammad by submission (rear-naked choke). Round 1, 4:03
Abdoul Razac Sankara vs. Áureo Cruz ends in no contest (accidental eye poke and groin shot). Round 2, 0:18
Shadrack Dju Yemba def. Jean-Jacques Lubaya by split decision (29-28, 28-29, 29-28)
Asiashu Tshitamba def. Shannon van Tonder by unanimous decision (30-27 x 3)
Felista Mugo def. Annet Kiiza by unanimous decision (30-27, 30-27, 30-26)
