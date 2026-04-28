ONE Samurai 1: Rodtang vs. Takeru II Weigh-In Results and Video

On Wednesday, Apr. 29, ONE Championship will host ONE Samurai 1: Rodtang vs. Takeru II, live from the Ariake Arena in Tokyo, Japan. The event features four title fights across three disciplines.
The event airs live on ONE pay-per-view starting at 1:30 a.m. ET. The fighters hit the scales on Tuesday, Apr. 27. Check below for full weigh-in results and video.
WEIGH-IN RESULTS
Kickboxing bout: Rodtang Jitmuangnon (134.8) vs. Takeru Segawa (134) – for the flyweight title
MMA bout: Yuya Wakamatsu (134) vs. Avazbek Kholmirzaev (133.8) – for the flyweight title
Muay Thai bout: Nadaka Yoshinari (114) vs. Songchainoi Kiatsongrit (115) – for the atomweight title
Kickboxing bout: Jonathan Haggerty (143.6) vs. Yuki Yoza (144.6) – for the bantamweight title
Kickboxing bout: Marat Grigorian (152.6) vs. Kaito Ono (153.4)
MMA bout: Ayaka Miura (114.8) vs. Chihiro Sawada (114.4)
Kickboxing bout: Hiroki Akimoto (144.6) vs. Taimu Hisai (147.4)*
Kickboxing bout: Hiromi Wajima (154.4) vs. Ricardo Bravo (152.4)
MMA bout: Itsuki Hirata (114.2) vs. Ritu Phogat (117.4)*
MMA bout: Tatsumitsu Wada (134.2) vs. Seiichiro Ito (133.4)
MMA bout: Keito Yamakita (124.4) vs. Ryohei Kurosawa (124.2)
Muay Thai bout: Shimon Yoshinari (134.6) vs. Johan Ghazali (134.4)
Kickboxing bout: Toma Kuroda (116.8) vs. Toki Tamaru (116.4)
Kickboxing bout: Hyu Iwata (133.6) vs. Taiki Naito (134)
MMA bout: Kanata Nagai (144.2) vs. Atsubo Kambe (144.2)
* – Fighter missed weight; bout will proceed at catchweight
