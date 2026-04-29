ONE Samurai 1 Results: Takeru Stops Rodtang; Kholmirzaev, Nadaka, Haggerty Victorious

On Wednesday, Apr. 29, ONE Championship hosted ONE Samurai 1: Rodtang vs. Takeru II, live from the Ariake Arena in Tokyo, Japan. The event featured four title fights across three disciplines.
The event aired live on ONE pay-per-view starting at 1:30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Kickboxing bout: Takeru Segawa by TKO (punches). Round , 2:22 – for the flyweight title
MMA bout: Avazbek Kholmirzaev def. Yuya Wakamatsu by KO (spinning back elbow). Round 2, 4:53 – for the flyweight title
Muay Thai bout: Nadaka Yoshinari def. Songchainoi Kiatsongrit by unanimous decision – for the atomweight title
Kickboxing bout: Jonathan Haggerty def. Yuki Yoza by unanimous decision – for the bantamweight title
Kickboxing bout: Marat Grigorian def. Kaito Ono by KO (punch). Round 1, 1:51
MMA bout: Chihiro Sawada def. Ayaka Miura by submission (ambar). Round 1, 4:33
Kickboxing bout: Hiroki Akimoto def. Taimu Hisai by split decision
Kickboxing bout: Hiromi Wajima def. Ricardo Bravo by unanimous decision
MMA bout: Itsuki Hirata def. Ritu Phogat by submission (rear-naked choke). Round 3, 2:42
MMA bout: Tatsumitsu Wada def. Seiichiro Ito by split decision
MMA bout: Keito Yamakita def. Ryohei Kurosawa by submission (ambar). Round 2, 1:31
Muay Thai bout: Shimon Yoshinari def. Johan Ghazali by unanimous decision
Kickboxing bout: Toki Tamaru def. Toma Kuroda by unanimous decision
Kickboxing bout: Taiki Naito def. Hyu Iwata by unanimous decision
MMA bout: Kanata Nagai def. Atsubo Kambe by unanimous decision
