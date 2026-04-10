ONE Friday Fights 150 & The Inner Circle Results: Attachai Outworks Kompet

On Friday, Apr. 10, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 150 & The Inner Circle, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured MMA, Muay Thai, Kickboxing and Grappling action.
Check below for full results.
Muay Thai bout: Attachai Kelasport def. Kompet Sitsarawatsuer by unanimous decision
Muay Thai bout: Rambong Sor Therapat def. Pethuahin Jitmuangnon by majority decision
Muay Thai bout: Sornsueknoi FA Group def. Nuapet Torfunfarm by TKO (punches). Round 2, 1:07
Muay Thai bout: Nassib Hmede def. Bartek Paszczyk by KO (punches). Round 3, 2:37
Muay Thai bout: Dalian Dawody def. Dante Rodrigues by KO (punches). Round 2, 2:01
Muay Thai bout: Chokdee Maxjandee def. Salai Htan Khee Shein by unanimous decision
MMA bout: Rasul Rahimov def. Waldimir Britez by split decision
Kickboxing bout: Kazuteru Yamazaki def. Hong Chengzhi by KO (body kick). Round 1, 2:32
Kickboxing bout: Yoshida Kosei def. Huang Zhengbang by unanimous decision
THE INNER CIRCLE:
Kickboxing bout: Regian Eersel def. Rungrawee Sitsongpeenong by unanimous decision – for the lightweight title
Muay Thai bout: Isaac Mohammed def. Rittidet Lukjaoporongtom by KO (strikes). Round 3, 0:45
Muay Thai bout: Elies Abdelali def. Hicham Zerouali by TKO (punches). Round 2, 1:14
Muay Thai bout: Logan Chan def. Kaokarat Sor Tienpo by KO (punch). Round 2, 0:34
MMA bout: Kota Abe def. Hero Marco Manguray by KO (punches). Round 3, 1:47