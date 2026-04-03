ONE Friday Fights 149 and The Inner Circle Results: 8 Fights End By Knockout

On Friday, Apr. 3, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 149 and The Inner Circle, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured MMA, Muay Thai, Kickboxing and Grappling action.
The event aired live on YouTube starting at :30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Tomyamkoong Bhumjaithai def. Bejenuta Maximus by TKO (strikes). Round 3, 1:41
Muay Thai bout: Isannuea Sor Sasiwat def. Khunpon Aekmuangnon by KO (body punch). Round 1, 2:23
Muay Thai bout: Ali Kelat def. Kevin Guillen by TKO (punches). Round 3, 1:31
Muay Thai bout: Har Ling Om def. Khunsuk T1 Fight Academy by unanimous decision
MMA bout: Parviz Khamidzhonov def. Torepchi Dongak by unanimous decision
Muay Thai bout: Ployjan Sitnayokdam def. Vanessa Romanowski by unanimous decision
Kickboxing bout: Blackshisha Sotaro def. Delfan Dwi Satrio by unanimous decision
Kickboxing bout: Isaiah Badato def. Retsu Sashida by KO (knee). Round 1, 1:14
Muay Thai bout: Ikko Ota def. Payakrut Suajantokmuaythai by KO (punch). Round 3, 2:33
Muay Thai bout: Kaotaem Fairtex def. Xavier Gonzalez by unanimous decision
Muay Thai bout: Dokmaipa Santiubon def. Aekkalak Sor Samarngarment by unanimous decision
Muay Thai bout: Petnamkhong Sor Maneekhot def. Tonglampoon FA Group by TKO (punches). Round 2, 1:01
Muay Thai bout: Jaradchai Maxjandee def. Thant Zin by KO (head kick). Round 1, 1:38
MMA bout: Taiga Orii def. Zar Mawia by TKO (body punch). Round 2, 3:37
