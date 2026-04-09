ONE Fight Night 42: Mann vs. Dzhabrailov Weigh-In Results and Video

On Friday, Apr. 10, ONE Championship will host ONE Fight Night 42: Mann vs. Dzhabrailov, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event features an MMA battle between Chase Mann and Dzhabir Dzhabrailov.
The event airs live on Amazon Prime Video starting at 9 p.m. ET. Check below for full weigh-in results and video.
MMA bout: Chase Mann (182.6) vs. Dzhabir Dzhabrailov (182)
Muay Thai bout: Sam-A Gaiyanghadao (124) vs. Elmehdi El Jamari (125)
Muay Thai bout: Suakim Pongsuphan PK (145) vs. Vladimir Kuzmin (144)
MMA bout: Hiroba Minowa (124.6) vs. Karen Ghazaryan (124.2)
Muay Thai bout: Black Panther (134.4) vs. Diego Paez (136.2)*
Grappling bout: Dante Leon (178) vs. Kenta Iwamoto (180)
MMA bout: Joshua Perreira (134.3) vs. Gilbert Nakatani (134.2)
Muay Thai bout: Dmitrii Kovtun (144.2) vs. Mohanad Battbootti (145)*
* – Fighter missed hydration
