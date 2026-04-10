ONE Fight Night 42 Results: Dzhabrailov Flatlines Mann in Round 1

On Friday, Apr. 10, ONE Championship hosted ONE Fight Night 42: Mann vs. Dzhabrailov, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured an MMA battle between Chase Mann and Dzhabir Dzhabrailov.

The event aired live on Amazon Prime Video starting at 9 p.m. ET.

FULL RESULTS MMA bout: Dzhabir Dzhabrailov def. Chase Mann by KO (punches). Round 1, 2:31

Muay Thai bout: Sam-A Gaiyanghadao def. Elmehdi El Jamari by KO (head kick). Round 2, 2:43

Muay Thai bout: Suakim Pongsuphan PK def. Vladimir Kuzmin by unanimous decision

MMA bout: Hiroba Minowa def. Karen Ghazaryan by submission (rear-naked choke). Round 1, 4:07

Muay Thai bout: Black Panther def. Diego Paez by split decision

Grappling bout: Dante Leon def. Kenta Iwamoto by unanimous decision

MMA bout: Joshua Perreira def. Gilbert Nakatani by KO (spinning backfist and punches). Round 1, 0:38

Muay Thai bout: Dmitrii Kovtun def. Mohanad Battbootti by unanimous decision