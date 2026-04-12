K-1 Genki 2026 Results: Salsicha, Silva Earn Titles; Machado Defends

On Saturday, Apr. 11, the K-1 Japan Group hosted K-1 Genki 2026, live from Yoyogi 2nd Gymnasium in Tokyo, Japan. The event featured three K-1 title fights.
The event aired live on Streamticket starting at 10:30 p.m. ET on Friday, Apr. 10, in the United States. Check below for full results.
FULL RESULTS
Jonas Salsicha def. Darryl Verdonk by unanimous decision (28-25 × 3) – for the vacant K-1 super welterweight title
Dengue Silva def. Alfousseynou Kamara by unanimous decision (30-28 × 3) – for the vacant K-1 middleweight title
Ariel Machado def. Claudio Istrate by KO (low kick). Round 2, 1:42 – for the K-1 heavyweight title
Lukas Achterberg def. Fabian Lorito by KO (left hook). Round 1, 2:01
Alassane Kamara def. Daizo Sasaki by TKO (doctor stoppage). Round 1, 2:28
Yuto Fukuchi def. Vitor Tofanelli by unanimous decision (3-0) – full contact Karate rules
Mac Papalii def. Thiacka Faye by KO (punches). Round 1, 0:33 – Hero’s rules
Mona Kimura def. Eun Ji Choi by unanimous decision (30-27 × 3)
Rui Okubo def. Takahito Niimi by majority decision (30-29, 30-29, 30-30)
Narufumi Nishimoto def. Yuki Egawa by unanimous decision (30-27 × 3)
Kojiro Shiba def. Eito Kurokawa by KO (left cross). Round 3, 2:27
Neigo Katono def. Yusei Shirahata by majority decision (30-29, 30-29, 29-29)
Ryunosuke Saito def. Lyra Nagasaka by KO (punches). Round 2, 1:31
Kengo Murata def. Haruto by KO (left hook). Round 2, 0:23
Noriko Ikeuchi def. Melty Kira by unanimous decision (30-27 × 3)
Eiki Kurata def. Kokoro Terashima by majority decision (30-29, 29-29, 30-28)
Hiroto def. Tyson Suzuki by unanimous decision (30-29 × 3)
Naoki Inose def. Sera by TKO (referee stoppage). Round 2, 2:10
