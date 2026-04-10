Gamebred Bareknuckle MMA Results: Smith Submits Sherman in Round 1

On Friday, Apr. 10, Gamebred Promotions hosted Gamebred Bareknuckle MMA: Smith vs. Sherman, live from the Ovalo Feria Ganadera in Santo Domingo, D.R. The event featured a stacked card of combat sports veterans locking horns in bare-knuckle MMA bouts.
Anthony Smith def. Chase Sherman by submission (rear-naked choke). Round 1, 3:28
Thiago Santos def. Guto Inocente by TKO (strikes). Round 1, 4:21
Elias Santos def. Landon Quinones by split decision
Jhonasky Sojo def. Charles Rosa by unanimous decision
Denis Petrov def. Oscar Hierro Sosa by KO (punches). Round 1, 1:04
Ray Cooper III def. Glaucio Eliziario by TKO (punches). Round 1, 2:18
Luis Pena def. Carlos Alexandre by submission (rear-naked choke). Round 1, 2:44
Said Sowma def. Nikolay Kovalenko by TKO (retirement). Round 1, 4:41
Michael Polanco def. Trevor Schurpnel by submission (rear-naked choke). Round 2, 3:38
Santiago Soriano def. Damaury Ramos by TKO (punches). Round 1, 3:09
