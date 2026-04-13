BKFC Fight Night: Honolulu Results and Photo Gallery

On Saturday, Apr. 11, Bare Knuckle Fighting Championship hosted BKFC Fight Night: Honolulu, live from the Blaisdell Arena in Honolulu, Hawaii. The event featured the BKFC’s debut in Hawaii with Doug Coltrane taking on Maki Pitolo in the main event.

The event aired live on BKFC TV starting at 11 p.m. ET. Above is a fight night photo gallery shot by Nick Vespe of BKFC. Check below for full results.

FULL RESULTS Doug Coltrane def. Maki Pitolo by KO. Round 1, 1:59

Joseph Creer def. Keali’i Kanekoa by TKO. Round 3, 2:00

Toby Misech def. Charles Bennett by unanimous decision (47-44 x 3)

Justin Cornell def. Zach Zane by TKO. Round 2, 1:01

Chris Inocencio def. Jovan Alayon by TKO. Round 1, 1:15

Namakana Pakala def. Chris Cisneros by unanimous decision (45-44 x 3)

Randy Kamaiopili Jr. def. Shiro Hitto by TKO. Round 2, 0:27

Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa by unanimous decision (29-28, 29-28, 30-27)

Maika Samson def. Nalu Cenal by KO. Round 2, 0:32

Nick Saragosa def. Kaylan Gorospe by KO. Round 2, 1:30

Joseph Calarruda def. Fatu Tuitasi by unanimous decision (30-25 x 3)

Jerome Macalino def. Pono Enos by KO. Round 1, 1:54

Vince Aragona def. Simeon Crawford by KO. Round 1, 0:36