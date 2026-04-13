BKFC Fight Night: Honolulu Results and Photo Gallery

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Doug Coltrane def. Maki Pitolo (Nick Vespe/BKFC)
Doug Coltrane def. Maki Pitolo (Nick Vespe/BKFC)
Doug Coltrane def. Maki Pitolo (Nick Vespe/BKFC)
Doug Coltrane def. Maki Pitolo (Nick Vespe/BKFC)
Doug Coltrane def. Maki Pitolo (Nick Vespe/BKFC)
Doug Coltrane def. Maki Pitolo (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
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Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Chris Inocencio def. Jovan Alayon (Nick Vespe/BKFC)
Chris Inocencio def. Jovan Alayon (Nick Vespe/BKFC)
Chris Inocencio def. Jovan Alayon (Nick Vespe/BKFC)
Chris Inocencio def. Jovan Alayon (Nick Vespe/BKFC)
Chris Inocencio def. Jovan Alayon (Nick Vespe/BKFC)
Chris Inocencio def. Jovan Alayon (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
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Randy Kamaiopili Jr. def. Shiro Hitto (Nick Vespe/BKFC)
Randy Kamaiopili Jr. def. Shiro Hitto (Nick Vespe/BKFC)
Randy Kamaiopili Jr. def. Shiro Hitto (Nick Vespe/BKFC)
Randy Kamaiopili Jr. def. Shiro Hitto (Nick Vespe/BKFC)
Randy Kamaiopili Jr. def. Shiro Hitto (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Maika Samson def. Nalu Cenal (Nick Vespe/BKFC)
Maika Samson def. Nalu Cenal (Nick Vespe/BKFC)
Maika Samson def. Nalu Cenal (Nick Vespe/BKFC)
Maika Samson def. Nalu Cenal (Nick Vespe/BKFC)
Maika Samson def. Nalu Cenal (Nick Vespe/BKFC)
Maika Samson def. Nalu Cenal (Nick Vespe/BKFC)
Nick Saragosa def. Kaylan Gorospe (Nick Vespe/BKFC)
Nick Saragosa def. Kaylan Gorospe (Nick Vespe/BKFC)
Nick Saragosa def. Kaylan Gorospe (Nick Vespe/BKFC)
Nick Saragosa def. Kaylan Gorospe (Nick Vespe/BKFC)
Nick Saragosa def. Kaylan Gorospe (Nick Vespe/BKFC)
Nick Saragosa def. Kaylan Gorospe (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Calarruda def. Fatu Tuitasi (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Calarruda def. Fatu Tuitasi (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Calarruda def. Fatu Tuitasi (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Calarruda def. Fatu Tuitasi (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Calarruda def. Fatu Tuitasi (Nick Vespe/BKFC)
Jerome Macalino def. Pono Enos (Nick Vespe/BKFC)
Jerome Macalino def. Pono Enos (Nick Vespe/BKFC)
Jerome Macalino def. Pono Enos (Nick Vespe/BKFC)
Jerome Macalino def. Pono Enos (Nick Vespe/BKFC)
Vince Aragona def. Simeon Crawford (Nick Vespe/BKFC)
Vince Aragona def. Simeon Crawford (Nick Vespe/BKFC)
Vince Aragona def. Simeon Crawford (Nick Vespe/BKFC)
Vince Aragona def. Simeon Crawford (Nick Vespe/BKFC)
Events

BKFC Fight Night: Honolulu Results and Photo Gallery

On Saturday, Apr. 11, Bare Knuckle Fighting Championship hosted BKFC Fight Night: Honolulu, live from the Blaisdell Arena in Honolulu, Hawaii. The event featured the BKFC’s debut in Hawaii with Doug Coltrane taking on Maki Pitolo in the main event.

The event aired live on BKFC TV starting at 11 p.m. ET. Above is a fight night photo gallery shot by Nick Vespe of BKFC. Check below for full results.

FULL RESULTS
Doug Coltrane def. Maki Pitolo by KO. Round 1, 1:59
Joseph Creer def. Keali’i Kanekoa by TKO. Round 3, 2:00
Toby Misech def. Charles Bennett by unanimous decision (47-44 x 3)
Justin Cornell def. Zach Zane by TKO. Round 2, 1:01
Chris Inocencio def. Jovan Alayon by TKO. Round 1, 1:15
Namakana Pakala def. Chris Cisneros by unanimous decision (45-44 x 3)
Randy Kamaiopili Jr. def. Shiro Hitto by TKO. Round 2, 0:27
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa by unanimous decision (29-28, 29-28, 30-27)
Maika Samson def. Nalu Cenal by KO. Round 2, 0:32
Nick Saragosa def. Kaylan Gorospe by KO. Round 2, 1:30
Joseph Calarruda def. Fatu Tuitasi by unanimous decision (30-25 x 3)
Jerome Macalino def. Pono Enos by KO. Round 1, 1:54
Vince Aragona def. Simeon Crawford by KO. Round 1, 0:36
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