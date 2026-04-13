BKFC Fight Night: Honolulu Results and Photo Gallery

Doug Coltrane def. Maki Pitolo (Nick Vespe/BKFC)
Doug Coltrane def. Maki Pitolo (Nick Vespe/BKFC)
Doug Coltrane def. Maki Pitolo (Nick Vespe/BKFC)
Doug Coltrane def. Maki Pitolo (Nick Vespe/BKFC)
Doug Coltrane def. Maki Pitolo (Nick Vespe/BKFC)
Doug Coltrane def. Maki Pitolo (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Creer def. Keali'i Kanekoa (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Toby Misech def. Felony Charles Bennett (Nick Vespe/BKFC)
Chris Inocencio def. Jovan Alayon (Nick Vespe/BKFC)
Chris Inocencio def. Jovan Alayon (Nick Vespe/BKFC)
Chris Inocencio def. Jovan Alayon (Nick Vespe/BKFC)
Chris Inocencio def. Jovan Alayon (Nick Vespe/BKFC)
Chris Inocencio def. Jovan Alayon (Nick Vespe/BKFC)
Chris Inocencio def. Jovan Alayon (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Namakana Pakala def. Chris Cisneros (Nick Vespe/BKFC)
Randy Kamaiopili Jr. def. Shiro Hitto (Nick Vespe/BKFC)
Randy Kamaiopili Jr. def. Shiro Hitto (Nick Vespe/BKFC)
Randy Kamaiopili Jr. def. Shiro Hitto (Nick Vespe/BKFC)
Randy Kamaiopili Jr. def. Shiro Hitto (Nick Vespe/BKFC)
Randy Kamaiopili Jr. def. Shiro Hitto (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Hazel Naheinaena def. Kat Rabellizsa (Nick Vespe/BKFC)
Maika Samson def. Nalu Cenal (Nick Vespe/BKFC)
Maika Samson def. Nalu Cenal (Nick Vespe/BKFC)
Maika Samson def. Nalu Cenal (Nick Vespe/BKFC)
Maika Samson def. Nalu Cenal (Nick Vespe/BKFC)
Maika Samson def. Nalu Cenal (Nick Vespe/BKFC)
Maika Samson def. Nalu Cenal (Nick Vespe/BKFC)
Nick Saragosa def. Kaylan Gorospe (Nick Vespe/BKFC)
Nick Saragosa def. Kaylan Gorospe (Nick Vespe/BKFC)
Nick Saragosa def. Kaylan Gorospe (Nick Vespe/BKFC)
Nick Saragosa def. Kaylan Gorospe (Nick Vespe/BKFC)
Nick Saragosa def. Kaylan Gorospe (Nick Vespe/BKFC)
Nick Saragosa def. Kaylan Gorospe (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Calarruda def. Fatu Tuitasi (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Calarruda def. Fatu Tuitasi (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Calarruda def. Fatu Tuitasi (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Calarruda def. Fatu Tuitasi (Nick Vespe/BKFC)
Joseph Calarruda def. Fatu Tuitasi (Nick Vespe/BKFC)
Jerome Macalino def. Pono Enos (Nick Vespe/BKFC)
Jerome Macalino def. Pono Enos (Nick Vespe/BKFC)
Jerome Macalino def. Pono Enos (Nick Vespe/BKFC)
Jerome Macalino def. Pono Enos (Nick Vespe/BKFC)
Vince Aragona def. Simeon Crawford (Nick Vespe/BKFC)
Vince Aragona def. Simeon Crawford (Nick Vespe/BKFC)
Vince Aragona def. Simeon Crawford (Nick Vespe/BKFC)
Vince Aragona def. Simeon Crawford (Nick Vespe/BKFC)