UFC Fight Night: Evloev vs. Murphy Results

On Saturday, Mar. 21, the UFC will host UFC Fight Night: Evloev vs. Murphy, live from The O2 Arena in London, England. The event features a battle of top-ranked featherweights in the main event.

The event airs live on Paramount+ starting at 1 p.m. ET. Check below for full results.

FULL RESULTS

Movsar Evloev vs. Lerone Murphy

Luke Riley vs. Michael Aswell

Michael “Venom Page” vs. Sam Patterson

Iwo Baraniewski vs. Austen Lane

Roman Dolidze vs. Christian Leroy Duncan

Kurtis Campbell vs. Danny Silva

Mason Jones vs. Axel Sola

Nathaniel Wood vs. Losene Keita

Felipe Franco vs. Mario Pinto

Antonio Trócoli vs. Mantas Kondratavičius

Louie Sutherland vs. Brando Peričić

Shem Rock vs. Abdul-Kareem Al-Selwady

Shanelle Dyer vs. Ravena Oliveira

Melissa Mullins vs. Luana Carolina