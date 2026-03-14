UFC Fight Night: Emmett vs. Vallejos Results

On Saturday, Mar. 14, the UFC will host UFC Fight Night: Emmett vs. Vallejos, live from the Meta Apex in Las Vegas, Nev. The event features a battle between Josh Emmett and Kevin Vallejos.
The event airs live on Paramount+ starting at 5 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Josh Emmett vs. Kevin Vallejos
Amanda Lemos vs. Gillian Robertson
Andre Fili vs. Jose Delgado
Marwan Rahiki def. Harry Hardwick by TKO (corner stoppage). Round 2, 5:00
Ion Cutelaba def. Oumar Sy by submission (guillotine choke). Round 1 4:24
Charles Johnson def. Bruno Silva by split decision (28-29, 29-28, 30-27)
Myktybek Orolbai def. Chris Curtis by unanimous decision (30-27 x 3)
Vitor Petrino def. Steven Asplund by unanimous decision (29-28 x 3)
Elijah Smith def. You Su Young by submission (rear-naked choke). Round 2, 1:04
Manoel Sousa def. Bolaji Oki by KO (punch). Round 3, 4:12
Eryk Anders def. Brad Tavares by unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)
Bia Mesquita def. Montserrat Rendon by submission (rear-naked choke). Round 1, 2:07
Hecher Sosa def. Luan Lacerda by unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)
Piera Rodriguez def. Sam Hughes by unanimous decision (30-27 x 3)
