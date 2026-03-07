RIZIN 52 Results: 19-Year-Old Akimoto Dismantles Mix Early in Round 2

On Saturday, Mar. 7, RIZIN FF hosted RIZIN 52, live from the Ariake Arena in Koto, Tokyo, Japan. The event featured a featherweight clash between Kyoma Akimoto and Patchy Mix.
The event aired live on RIZIN.TV starting at 12 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Kyoma Akimoto def. Patchy Mix by TKO (strikes). Round 2, 0:37
Luiz Gustavo def. Taisei Sakuraba by KO (punch). Round 2, 2:32
Ryo Takagi def. Shuya Kimura by TKO (doctor stoppage), Round 1, 5:00
Koji Takeda def. Viktor Kolesnik by unanimous decision (29-28 x 3)
Saori Oshima def. Kate Oyama by unanimous decision (29-28 x 3)
Yuki Ito def. Carlos Mota by TKO (punches). Round 1, 2:27
Jinnosuke Kashimura def. Hideo Tokoro by submission (anaconda choke). Round 1, 1:06
Kim Kyung-pyo def. Yusuke Yachi by TKO (doctor stoppage). Round 2, 4:25
Shoko Sato def. John Sweeney by submission (triangle choke). Round 1, 4:49
Tony Laramie def. Takaki Soya by TKO (strikes). Round 3, 2:00
Lee Jung-hyun def. Jo Arai by TKO (strikes). Round 3, 3:44
Noeru Narita def. Lee Bo-mi by submission (guillotine choke). Round 1, 2:07
Luiz Gustavo def. Taisei Sakuraba by KO (punch). Round 2, 2:32
Ryo Takagi def. Shuya Kimura by TKO (doctor stoppage), Round 1, 5:00
Koji Takeda def. Viktor Kolesnik by unanimous decision (29-28 x 3)
Saori Oshima def. Kate Oyama by unanimous decision (29-28 x 3)
Yuki Ito def. Carlos Mota by TKO (punches). Round 1, 2:27
Jinnosuke Kashimura def. Hideo Tokoro by submission (anaconda choke). Round 1, 1:06
Kim Kyung-pyo def. Yusuke Yachi by TKO (doctor stoppage). Round 2, 4:25
Shoko Sato def. John Sweeney by submission (triangle choke). Round 1, 4:49
Tony Laramie def. Takaki Soya by TKO (strikes). Round 3, 2:00
Lee Jung-hyun def. Jo Arai by TKO (strikes). Round 3, 3:44
Noeru Narita def. Lee Bo-mi by submission (guillotine choke). Round 1, 2:07