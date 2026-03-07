RISE 196 Results: Matsumoto Outworks Tanazawa to Earn Vacant Title

On Monday, Feb. 23, RISE hosted RISE 196, live from Korakuen Hall in Bunkyo, Tokyo, Japan. The event featured a battle for the vacant flyweight title.
The event airs live on ABEMA starting at 3:15 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Tenshi Matsumoto def. Sora Tanazawa by unanimous decision (48-47, 49-46, 49-46) – for the vacant RISE flyweight title
Ryunosuke Omori def. Taisei Umei by ext. round unanimous decision (10-9 x 3)
Yutaro Asahi def. Sota Kimura by majority decision (30-29, 29-29, 30-29)
Kakeru def. Daiki Toita by majority decision (29-29, 30-29, 30-28)
Shoa Arii def. Ryunosuke Matsushita by TKO (doctor stoppage). Round 3, 1:26
Shion Masaki def. Yumeto Mizuno by unanimous decision (29-28, 30-29, 30-28)
Yusei Horimoto def. Tomoya Fukui by TKO (right cross). Round 1, 1:18
Yutaro Hori def. Koki Shiratori by unanimous decision (30-29, 29-28, 30-29)
Kodai Ono def. Tomoki Uchiyama by TKO (3 knockdowns). Round 1, 2:38
Runa Okumura def. Marimo by unanimous decision (30-27 x 3)
Juri Okumura def. Marina by KO (body kick). Round 3, 2:37
