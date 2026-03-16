Pancrase 361 Results: Barbosa, Sugiyama and Miyazawa Win Title Bouts

On Saturday, Mar. 14, Pancrase hosted Pancrase 361, live from the Yokohama Budokan in Yokohama, Kanagawa, Japan. The event featured three title fights.
FULL RESULTS
Rafael Barbosa def. Tatsuya “Yanbo” Saika by TKO (doctor stoppage due to cut). Round 2, 4:41 – for the lightweight King of Pancrase title
Shizuka Sugiyama def. Ayane Wada by unanimous decision – for the flyweight Queen of Pancrase title
Yuta Miyazawa def. Denchi Funada by split decision – for the strawweight King of Pancrase title
Tomoki Otsuka def. Satoru by TKO (ground and pound). Round 2, 0:25
Yura Naito def. Gabriel Levan by unanimous decision
Daiki Arata def. Mahiro Yamaki by unanimous decision
Daichi Kamiya def. Kazuki Kasai by split decision
Tokitaka def. Guilherme Nakagawa by TKO (ground and pound). Round 1, 4:33
Shosuke Kinoshita def. Jae Young Shin by unanimous decision
Hiroto Kishida def. Genta Shindo by submission (triangle choke). Round 1, 2:38
Hiroto Shimizu def. Takuma Okada by unanimous decision
Ayumu Kan def. Taiga Tanimura by submission (front choke). Round 1, 1:06
Akira Hirata def. Genpei Hayashi by TKO (punches). Round 1, 3:17
Shunma Sasaki def. Takahumi “Little” Ato by unanimous decision
