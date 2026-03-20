ONE Friday Fights 147 Results: Imangazaliev, Rambolek Capture Titles

On Friday, Mar. 20, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 14, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured Muay Thai and Kickboxing action, including two title fights.
Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Asadula Imangazaliev def. Nong-O Hama by KO (punches). Round 2, 0:44 – for the flyweight title
Muay Thai bout: Pompet PongSuphan PK def. Jaosuayai Mor Krungthepthonburi by TKO (punches and elbows). Round 3, 2:25
Muay Thai bout: Ratchasiesan Laochokcharoen def. Uzair Ismoiljonov by KO (body kick). Round 3, 2:22
Muay Thai bout: Suriyanlek Por Yenying def. Gregor Thom by unanimous decision
Muay Thai bout: Samingdam NF Looksuan def. Kyaw Swar Win by unanimous decision
Muay Thai bout: Decho Por Borirak vs. Elvin Kazumovi by KO (elbow). Round 1, 1:14
Muay Thai bout: Pet Suanluangrodyok def. Numsurin Chor Ketwina by unanimous decision
Muay Thai bout: Zhao Zhengdong def. Yonis Anane by unanimous decision
Kickboxing bout: Ryoga Terayama def. Narek Khachikyanby KO (punches). Round 2, 2:59
Muay Thai bout: Rambolek Chor Ajalaboon def. Nabil Anane by unanimous decision – for the bantamweight title
Muay Thai bout: Pakorn PK Sialaytentmungkorn def. Seksan Or Kwanmuangby TKO (punches). Round 1, 0:59
Muay Thai bout: PTT Apichart Farm def. Arian Esparzaby KO (spinning elbow). Round 3, 2:01
Muay Thai bout: Yodlekpet Or Atchariya def. Gingsanglek Wor Kumchamnarnby KO. Round 3, 1:26
Muay Thai bout: Hikaru Furumura def. Adam Messaoudi by split decision
