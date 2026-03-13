ONE Friday Fights 146 Results: Detchawalit Punishes Dotsenko in Round 2

On Friday, Mar. 13, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 146, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured MMA, Muay Thai, Kickboxing and Grappling action.

The event aired live on YouTube starting at 6:30 a.m. ET.

Muay Thai bout: Detchawalit Silkmuaythai def. Denis Dotsenko by KO (punches). Round 2, 2:37

Muay Thai bout: Kongsuk Sitsarawatsuer def. Babak Solouki by KO (punches). Round 3, 2:27

Muay Thai bout: Singharat SitKhuntab def. Kajornklai Sor Sor Toipadriew by KO (punches). Round 2, 1:19

Muay Thai bout: Arsoonnoi Sitjasing def. Nuapayak Jitmuangnon by unanimous decision

Muay Thai bout: Kongmeechai Sor Bangrajan def. Andrii Mezentsev by split decision

MMA bout: Dias Otegen def. Malambo Pelaez by unanimous decision

Muay Thai bout: Prabsuk Sitkaewprapon vs. Ye Yint Naung ends in no contest (accidental eye poke). Round 2

Kickboxing bout: Sheng Yizhuo def. Fuga Tokoro by unanimous decision

Muay Thai bout: Petkhaokradong Lukjaomaesaithong def. Tun Min Aung by unanimous decision

Muay Thai bout: Densiam Liamthanawat def. Petkriangkrai Jitmuangnon by unanimous decision

Muay Thai bout: Sulaiman NF Looksuan def. Zhang Jinhu by TKO (doctor stoppage). Round 1, 3:00

Muay Thai bout: Rungruanglek TN Muaythai def. Kraithong PU Phabai by TKO. Round 2, 1:03

Kickboxing bout: Misaki def. Priaowan Petphairat by split decision

MMA bout: Sarmad Jahanara def. Chih Cheng Yu by unanimous decision