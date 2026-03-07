ONE Friday Fights 145 Results: Worapon Finishes Brossier in Round 1

On Friday, Mar. 6, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 145, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured MMA, Muay Thai, Kickboxing and Grappling action.
The event aired live on YouTube starting at 6:30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Worapon Lukjaoporongtom def. Arthur Brossier by KO (elbows). Round 1, 1:56
Muay Thai bout: Hern NF Looksuan def. Bernueng Sor Salacheep by KO (body punch). Round 2, 2:44
Muay Thai bout: Brucelee Sor Boonmeerit def. Attachai NF Looksuan by unanimous decision
Muay Thai bout: Klarob NuiCafeboran def. Babak Haghi by KO (punches). Round 2, 0:30
Muay Thai bout: Zeynep Cetintas def. Tsz Ching Phoebe Lo by unanimous decision
MMA bout: Ethan Brockett def. Rayyan Butt by submission (D’Arce choke). Round 2, 2:16
Muay Thai bout: Padejsuk Sor Sommai def. Daodaeng Annymuaythai by unanimous decision
Kickboxing bout: Arthur Klopp def. Ryuki Yoshioka by unanimous decision
Muay Thai bout: Arman Moradi def. Otis Waghorn by unanimous decision
Muay Thai bout: Nontachai Jitmuangnon def. Semih Sah Cindir by TKO (three knockdowns). Round 3, 1:54
Muay Thai bout: Watcharaphon Laochokcharoen def. Leandro Douglas by unanimous decision
Kickboxing bout: Banluelok Sitwatcharachai def. Toma Kuroda by unanimous decision
Kickboxing bout: Singdam Kafefocus def. Ryuki Matsuda by unanimous decision
MMA bout: Koki Adachi def. Jason Seddoh by split decision
Muay Thai bout: Hern NF Looksuan def. Bernueng Sor Salacheep by KO (body punch). Round 2, 2:44
Muay Thai bout: Brucelee Sor Boonmeerit def. Attachai NF Looksuan by unanimous decision
Muay Thai bout: Klarob NuiCafeboran def. Babak Haghi by KO (punches). Round 2, 0:30
Muay Thai bout: Zeynep Cetintas def. Tsz Ching Phoebe Lo by unanimous decision
MMA bout: Ethan Brockett def. Rayyan Butt by submission (D’Arce choke). Round 2, 2:16
Muay Thai bout: Padejsuk Sor Sommai def. Daodaeng Annymuaythai by unanimous decision
Kickboxing bout: Arthur Klopp def. Ryuki Yoshioka by unanimous decision
Muay Thai bout: Arman Moradi def. Otis Waghorn by unanimous decision
Muay Thai bout: Nontachai Jitmuangnon def. Semih Sah Cindir by TKO (three knockdowns). Round 3, 1:54
Muay Thai bout: Watcharaphon Laochokcharoen def. Leandro Douglas by unanimous decision
Kickboxing bout: Banluelok Sitwatcharachai def. Toma Kuroda by unanimous decision
Kickboxing bout: Singdam Kafefocus def. Ryuki Matsuda by unanimous decision
MMA bout: Koki Adachi def. Jason Seddoh by split decision