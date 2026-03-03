KRUSH 187 Results: Ishida Finishes Gu with Body Punch, Calls for Title Shot

On Saturday, Feb. 28, the K-1 Japan Group hosted KRUSH 187, live from Korakuen Hall in Bunkyo, Tokyo, Japan. The event featured an evening of kickboxing action.
The event aired live on ABEMA starting at 3:30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Ryota Ishida def. Tae Won Gu by KO (body punch). Round 3, 0:28
Takuma Tsukamoto def. Kensei Kondo by unanimous decision (30-28, 30-28, 30-29)
Kano Ishida def. Kenta Tagami by unanimous decision (30-28, 29-28, 30-28)
Kazuki Fujita def. Ryuto Uchida by majority decision (30-29, 30-30, 30-29)
Takumi Shima def. Eruto by unanimous decision (29-28 x 3)
Kokoro Terashima def. Rikiya Yamaura by KO (strikes). Round 2, 2:18
Raiki def. Kazumasa Sekikawa by majority decision (29-29, 30-29, 30-29)
Akihiko Kawagoe def. Daniel Marco Kuge by unanimous decision (30-29 x 3)
Nagisa Ito def. Shoya Matsumoto by KO (punches). Round 3, 1:41
Towa Sakakibara def. Yusei Yuoke by KO (punches). Round 3, 1:32
Soma Kondo def. Riki Goto by unanimous decision (28-27 x 3)
Karin Hattori def. Pan Hui by unanimous decision (30-29 x 3)
