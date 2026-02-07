Wu Lin Feng 2026 Global Kung Fu Festival Results: Malania, Xu, Er Win Title Bouts

On Saturday, Feb. 7, Wu Lin Feng hosted Wu Lin Feng 555, live from the Henan TV Studio 8 in Zhengzhou, Henan, China. The event featured three title fights.
The event started at 6:30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Giorgi Malania def. Zhu Shuai by TKO (doctor stoppage). Round 3, 1:07 – for the Wu Lin Feng World -63kg title
Xu Yuanqing def. Magomed Magomedov by unanimous decision – for the inaugural Wu Lin Feng World -77kg title
Er Kang def. Yi Yuxuan by unanimous decision – for the vacant Wu Lin Feng World -67kg title
Ouyang Feng def. Andrey Elin by unanimous decision – Elin missed weight
Wei Weiyang def. Vasili Petchersikh by TKO (punches). Round 1,
Magomed Magomedov def. Li Hui by unanimous decision – WLF 77kg Championship Tournament semifinals
Xu Yuanqing def. Kompikart Sor Tawanrung by unanimous decision – WLF 77kg Championship Tournament semifinals
Yi Yuxuan def. Robert – WLF 67kg Championship Tournament semifinals
Er Kang def. Elnur – WLF 67kg Championship Tournament semifinals
